"История игрушек 5" представила новых злодеев: планшет и экранное время

«История игрушек 5» представила новых суперзлодеев — планшет и экранное время. В трейлере игрушки вынуждены бороться за внимание Бонни с устройством в виде лягушки по имени LilyPad


По сюжету, Бонни получает планшет в коробке и почти сразу погружается в него, листая экран с отсутствующим взглядом, пока ее игрушки стоят в стороне. Это перерастает в прямое противостояние между Джесси и планшетом. Джесси говорит: «Ты меня даже не слушаешь», а LilyPad отвечает: «Я всегда слушаю».

Джесси стала главной после того, как Вуди ушел в конце «Истории игрушек 4». Теперь, когда внимание Бонни переключилось на экран, команда возвращает своего старого лидера. В трейлере Вуди говорит, что «игрушки для игры, но технологии для всего». Бонни — та самая девочка, которой Энди отдал свои игрушки в финале «Истории игрушек 3″. Именно поэтому новый конфликт строится вокруг изменения его интересов: вместо традиционных игрушек — цифровое устройство.

«История игрушек 5»

К озвучиванию возвращаются Том Хэнкс і Тим Аллен как Вуди и Базз, а Джесси снова озвучивает Джоан Кьюсак. Сюжет ленты «История игрушек 5» затрагивает реальную дискуссию о влиянии экранов на детство. Избыток времени перед дисплеями связывают с проблемами внимания, поведения и социальных навыков, из-за чего некоторые страны даже обсуждают ограничения соцсетей для детей до 16 лет.

Украинский трейлер мультфильма «История игрушек 5»


Трейлер мультфильма «История игрушек 5» в оригинале

Предыдущий фильм франшизы вышел в 2019 году, собрал более $1 млрд в мире и получил «Оскар» за лучшую анимацию. Теперь главная угроза для игрушек — не новая модель в коробке, а устройство, которое забирает внимание ребенка одним свайпом.

Премьера мультфильма «История игрушек 5» запланирована на 19 июня.

Источник: Business Insider

