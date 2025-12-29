Запрет смартфонов в школах Нью-Йорка показал, что дети не умеют определять время по "часам со стрелками"

Учителя Нью-Йорка вынуждены обучать школьников «аналоговым» вещам: после запрета смартфонов в учреждениях оказалось, что дети не умеют определять время по стрелочным часам.

Помощница директора средней школы в Квинсе Тиана Миллен в интервью Gothamist рассказывает, что запрет на смартфоны в школах в целом имел положительный эффект, среди прочего заставив детей быть внимательнее на уроках и общаться друг с другом на переменах. Однако обнаружила один большой минус — некоторые младшие ученики не умеют пользоваться аналоговыми часами.

«Это важный навык, к которому они не привыкли», — говорит Миллен.

Этот тезис подтверждает Мади Морнинвег, которая преподает английский язык в старшей школе на Манхэттене.

«Звучит постоянный вопрос: «Мисс, который час?». Все хотят знать, сколько минут осталось до конца урока. … В конце концов, дошло до того, что меня начали спрашивать, что означают большая и маленькая стрелки».

Согласно данным местного департамента образования, ученики учатся «читать» часы в первом и втором классах, но отсутствие навыков фиксируют и в средней школе.

«Они просто забыли этот навык, потому что никогда им не пользовались и просто смотрели на смартфон», — подтверждает 14-летняя Шайенн Фрэнсис, которая заметила беспокойство своих одноклассников.

Однако 15-летняя Фарзона Якуба считает, что некоторые ученики просто ленятся определить время самостоятельно.

«Иногда я чувствую себя одной из «особенных», потому что понимаю часы. Но мне кажется, что большинство просто ленятся и спрашивают учителей. Даже я иногда так делаю».

На самом деле беспокойство относительно умения учеников пользоваться аналоговыми часами возникло еще до запрета телефонов. В 2017 году исследование, проведенное в Оклахоме, показало, что только каждый пятый ребенок в возрасте от 6 до 12 лет знал, как определять по ним время. Что ж, в современном мире это кажется ожидаемым, учитывая, что часы со стрелками найдешь не в каждом доме.

«Их недостаточно используют», — добавляет Трэвис Малекпур, который преподает английский язык и математику в Кардозо. Он сказал, что интегрировал определение времени и управление календарями в некоторые из своих уроков алгебры.

В то же время Крис Перри, исполнительный директор Института цифровых медиа и развития ребенка, говорит, что главный вопрос заключается в том, является ли это смещение «снижением когнитивных способностей», или же просто заменой. Она сослалась на исследование по сканированию мозга, которое показало, что книги в руках и письмо от руки в целом приводит к большей активности мозга, чем чтение и печать на экранах.

Несколько педагогов отметили, что хотя ученики отстают в «чтении» часов, их цифровые навыки довольно сильные. Многие школы имеют сложные программы программирования и робототехники, а учителя иногда сами обращаются к детям за помощью с технологиями.

Преподавательница английского Мади Морнинвег привела пример, когда не могла открыть PDF-файл для урока через новое программное обеспечение. Ученики сразу пришли на помощь.

«Я паниковала, а они сказали: «Мисс, все в порядке», и помогли. Я почувствовала себя старой».

Ранее мы писали о новом тренде среди зумеров, которые цепляют iPhone на стены, чтобы ощутить опыт «стационарных звонков», а также о детокс-лагерях в США, куда отправляют детей, зависимых от TikTok.