Новости WTF 29.12.2025 comment views icon

Запрет смартфонов в школах Нью-Йорка показал, что дети не умеют определять время по "часам со стрелками"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"

Учителя Нью-Йорка вынуждены обучать школьников «аналоговым» вещам: после запрета смартфонов в учреждениях оказалось, что дети не умеют определять время по стрелочным часам.

Помощница директора средней школы в Квинсе Тиана Миллен в интервью Gothamist рассказывает, что запрет на смартфоны в школах в целом имел положительный эффект, среди прочего заставив детей быть внимательнее на уроках и общаться друг с другом на переменах. Однако обнаружила один большой минус — некоторые младшие ученики не умеют пользоваться аналоговыми часами.

«Это важный навык, к которому они не привыкли», — говорит Миллен.

Этот тезис подтверждает Мади Морнинвег, которая преподает английский язык в старшей школе на Манхэттене.

«Звучит постоянный вопрос: «Мисс, который час?». Все хотят знать, сколько минут осталось до конца урока. … В конце концов, дошло до того, что меня начали спрашивать, что означают большая и маленькая стрелки».

Согласно данным местного департамента образования, ученики учатся «читать» часы в первом и втором классах, но отсутствие навыков фиксируют и в средней школе.

«Они просто забыли этот навык, потому что никогда им не пользовались и просто смотрели на смартфон», — подтверждает 14-летняя Шайенн Фрэнсис, которая заметила беспокойство своих одноклассников.

Однако 15-летняя Фарзона Якуба считает, что некоторые ученики просто ленятся определить время самостоятельно.

«Иногда я чувствую себя одной из «особенных», потому что понимаю часы. Но мне кажется, что большинство просто ленятся и спрашивают учителей. Даже я иногда так делаю».

На самом деле беспокойство относительно умения учеников пользоваться аналоговыми часами возникло еще до запрета телефонов. В 2017 году исследование, проведенное в Оклахоме, показало, что только каждый пятый ребенок в возрасте от 6 до 12 лет знал, как определять по ним время. Что ж, в современном мире это кажется ожидаемым, учитывая, что часы со стрелками найдешь не в каждом доме.

«Их недостаточно используют», — добавляет Трэвис Малекпур, который преподает английский язык и математику в Кардозо. Он сказал, что интегрировал определение времени и управление календарями в некоторые из своих уроков алгебры.

В то же время Крис Перри, исполнительный директор Института цифровых медиа и развития ребенка, говорит, что главный вопрос заключается в том, является ли это смещение «снижением когнитивных способностей», или же просто заменой. Она сослалась на исследование по сканированию мозга, которое показало, что книги в руках и письмо от руки в целом приводит к большей активности мозга, чем чтение и печать на экранах.

Несколько педагогов отметили, что хотя ученики отстают в «чтении» часов, их цифровые навыки довольно сильные. Многие школы имеют сложные программы программирования и робототехники, а учителя иногда сами обращаются к детям за помощью с технологиями.

Спецпроекты
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Преподавательница английского Мади Морнинвег привела пример, когда не могла открыть PDF-файл для урока через новое программное обеспечение. Ученики сразу пришли на помощь.

«Я паниковала, а они сказали: «Мисс, все в порядке», и помогли. Я почувствовала себя старой».

Ранее мы писали о новом тренде среди зумеров, которые цепляют iPhone на стены, чтобы ощутить опыт «стационарных звонков», а также о детокс-лагерях в США, куда отправляют детей, зависимых от TikTok.

«Фабрика экранных идиотов»: известный нейробиолог о роли гаджетов в снижении IQ детей

Популярные новости

arrow left
arrow right
Анонсированы OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, и OnePlus Watch Lite
Новый Honor Magic8 Lite не такой уж "лайт": 7500 мА-ч и OLED на 6000 нит
После возражений Apple Индия отказалась от принудительного приложения для смартфонов
Motorola представила Moto G 2026: лучшая селфи-камера и больший аккумулятор за $200
Nothing Phone (3a) Lite: первый бюджетник бренда в полупрозрачном дизайне стоит от €249
JerryRigEverything разобрал RedMagic 11 Pro: "Как инопланетная технология. Apple обрадуется, когда изобретет подобное лет через 10"
Новый Moto G Power 2026 получил 32 Мп селфи-камеру, большую батарею и Android 16: без роста цены
Вышли глобальные Xiaomi Redmi Note 15 и Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц и до 200 Мп
Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite
"Настоящий смартфон на Linux": новый финский Jolla Phone вышел с SailfishOS 5
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Представлены Poco F8 Ultra и F8 Pro: глобальные версии смартфонов Redmi K90 с ценой от $530
Арестованы производители поддельных телефонов Samsung — изъяты сотни фальшивок
"Бумажный" смартфон: Bigme HiBreak S с цветным E Ink и Android стоит $279
Оранжевый только начало: Apple тестирует для iPhone 18 Pro фиолетовый и бордовый цвета
Huawei представила Mate 70 Air — "воздушный" смартфон толщиной 6,6 мм имеет аккумулятор на 6500 мА∙ч
Первые изображения RedMagic 11 Air
Складной Apple iPhone Fold получит странную форму — рендер и чертежи
На Apple iPhone 17 Pro Max установили iPadOS — он получил аналог DeX от Samsung
Samsung представила Galaxy TriFold — свой первый трехскладной смартфон
OnePlus 15 и Ace 6 представлены: экраны 165 Гц и батареи под 8000 мА-ч
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить