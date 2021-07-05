З 2022 року в Європі будуть примусово обмежувати швидкість автомобілів за допомогою системи ISA





З 6 липня 2022 року всі нові автомобілі, що продаються в ЄС, будуть оснащуватися пристроями, що обмежують їх швидкість. Система, до впровадження якої залишився всього рік, називається Intelligent Speed Assistance (ISA).

Працює вона за допомогою GPS і розпізнає вуличні знаки. А коли водій перевищує встановлену на дорозі швидкість, транспортний засіб може використовувати різні методи, щоб уповільнити його. Ці методи варіюються від попереджень у вигляді вібрації до звукових сигналів.

Система ISA також може знизити потужність двигуна після обмеження швидкості або навіть ускладнити натиснення педалі акселератора. Такі технології вже використовуються, але, принаймі, зараз водії можуть нейтралізувати їх, натиснувши педаль акселератора або повністю відключивши систему.

Зазначимо, що окремі автовиробники вже впроваджують такі системи самостійно. Зокрема, Volvo обмежила максимальну швидкість нових автомобілів на позначці 180 км/ч і додатково оснастила їх системою Care Key, яка дозволяє власнику знизити даний ліміт ще більше. Також обмежувати швидкість (або закликати водія до цього) вміють нові автомобілі, оснащені системою розпізнавання дорожніх знаків.

Джерело: Укравтопром