



Сьогодні, 21 вересня 2021 року, під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися також голови обласних державних адміністрацій.

Державна комісія заслухала доповідь Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та розглянула питання впровадження в усіх регіонах країни «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

Прем’єр-міністр зауважив, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, тому обов’язок держави — захистити життя та здоров’я людей. Водночас він наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно.

Глава Уряду наголосив, що Кабінет Міністрів змінами до постанови в певному плані також пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у «червоній» зоні, але за певних умов.

«Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни», — зазначив Прем’єр-міністр.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти. Денис Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.

З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів до:

можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти;

забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.

Джерело: Уряд України