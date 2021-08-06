За час роботи Український фонд стартапів отримав понад 3000 заявок та профінансував майже 200 стартапів на суму $5 млн





За час функціонування Українського фонду стартапів, який підпорядкований Мінфіну, було отримано понад 3 тисяч заявок. За результатами відбору та оцінювання профільних експертів було профінансовано майже 200 стартапів на загальну суму близько 5 мільйонів доларів. Про це повідомив заступник Міністра фінансів, член Наглядової ради Фонду Олександр Кава.

«Для мене завжди було та залишається пріоритетним завданням розвивати і підтримувати проекти, які стимулюють та пришвидшують темпи розвитку економіки та держави в цілому. Серед переможців Грантової програми Фонду лідирують стартапи з індустрії агротехнологій, AI (Штучного інтелекту) та охорони здоров’я. Окрім того, Фонд заохочує команди стартаперів подавати проекти з розвитку електронного урядування (eGovernment), промисловості, інфраструктури та інших напрямків, які, безумовно, роблять значний вклад в розвиток інноваційної стартап-екосистеми, економіки та держави в цілому», — наголосив Олександр Кава.

На сьогодні загальна сума інвестицій у стартапи-переможців грантової програми Фонду складає 23 млн доларів, а також 21 млн доларів суміжних сервісів.

Станом на 1 липня 2021 року Наглядова рада Фонду вже затвердила фінансування 130 стартапів за результатами пітчів (у рамках Pitch Day), а також 65 стартапів в рамках Акселераційної програми.

Представники фонду зазначили, що УФС постійно вдосконалює поточні проекти та напрямки своєї діяльності, а також продукує нові, спираючись на світову практику та досвід найуспішніших країн-гравців міжнародної стартап-екосистеми.

Джерело: Міністерство фінансів України