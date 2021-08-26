За даними Coursera Україна на 8 місці у світі за популярністю та проходженню курсів з програмування





Освітня онлайн-платформа Coursera опублікувала щорічний звіт Global Skills Report 2021, з яким вона аналізує тренди на скіли та напрямки, а також успішність проходження курсів своїх користувачів з понад 100 країн світу. Для звіту платформа використовує власну екосистему, що налічує більш як 77 мільйонів студентів, зареєстрованих на Coursera.

У звіті розглядаються 3 основні галузі знань: Business, Technology, Data Science. Coursera орієнтуються саме не них, тому що це найпопулярніші домени з точки зору реєстрації. Усі країни порівнювали одну з одною та розділили на 4 групи, в залежності від рівня компетенції у тій чи іншій категорії: передові (cutting-edge); конкурентні (competitive); ті, що розвиваються (emerging); ті, що відстають (lagging).

Світовий рейтинг України — 27 місце. У Топ-3 потрапили Швейцарія, Люксембург та Австрія. Україна ж обійшла Францію, Польщу, Естонію, Литву та інші країни.

Skill Level — competitive

Business — 36% (emerging)

Technology — 93% (cutting-edge)

Data Science — 82% (cutting-edge)

Рейтинг у категорії Technology — 8 місце (Skill Level — cutting-edge). Найпопулярніші курси: Computer Programming, Databases, Mobile та Web Development.

Рейтинг у категорії Data Science — 20 місце (Skill Level — cutting-edge). Найпопулярніші курси: Statistical Programming, Mathematics, Data Management.

Рейтинг у категорії Business — 70 місце (Skill Level — emerging). Найпопулярніші курси: HR, Communications, Marketing.

Автори рейтингу наголосили на тому, що в Україні, а також Естонії, Литві, Білорусі та Росії студенти відзначилися якісним проходженням курсів з напрямку Human Resources , хоча загалом країни Східної Європі відстають від західноєвропейських у цій сфері.

Повний звіт Global Skills Report 2021 доступний за посиланням (PDF).

Джерело: DOU.UA