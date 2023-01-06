За прошлый год в украинской Википедии было зафиксировано более миллиарда просмотров – это новый рекорд

В 2022 году в украинской Википедии значительно выросло общее количество просмотров по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает блог редакторов украинской Википедии.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Так, за 2022 год в украинской Википедии зафиксировано 1060 млн просмотров страниц, что на 19% превышает показатель 2021 года (891 млн). Абсолютный годовой прирост составляет 169 млн просмотров. Отмечается, что впервые для украинской Википедии был преодолен годовой рубеж в 1 млрд просмотров. За шесть лет популярность украинской Википедии выросла на 100%, то есть вдвое.

Число просмотров страниц за декабрь составляет 93,6 млн (+5% к декабрю прошлого года).

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

По итогам декабря украинская Википедия заняла 16-е место в мире по посещаемости, как и в прошлом году.

Сообщается, что показатели могли быть еще выше. Однако относительно небольшой прирост посещаемости в ноябре и декабре вызван отключениями электроэнергии из-за террористических атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.