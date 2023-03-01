Быстрая замена батареи вместо подзарядки. Когда такая технология станет реальностью для электромобилей?

Автопроизводители активизируются в своем отказе от транспорта, работающего на газу в пользу электрических моделей. Однако постоянно возникают споры — достаточно ли будет сырья для перехода и удастся ли вовремя построить необходимую зарядную инфраструктуру? Одним из возможных решений могли бы стать сменные батареи, но воплотить такую систему в реальность именно для электромобилей — очень сложная задача.

В Тайване в последнее время увеличилось количество электрических двухколесных скутеров, которые пользуются сетью станций по замене аккумуляторов Gogoro. Фактически владелец транспортного средства вместо обычной подзарядки просто заменяет разряженный аккумулятор на новый, уже заряженный. Объекты Gogoro могут менять до 400 000 батарей в день.

По данным правительства Тайваня, 12% всех скутеров, проданных на территории страны в 2022 году, были электрическими, а в 90% из них использовались батареи Gogoro.

Почему же подобную систему нельзя использовать для электромобилей? Дело в том, что системы аккумуляторов, питающие полноразмерные авто и грузовики, более габаритные и тяжелее тех, которые используются в электроскутерах. По данным CarParts, вес большинства батарей достигает 450 кг, а самые большие превышают отметку в 900 кг. Например, аккумулятор Hummer EV компании GM весит почти 1300 кг – больше веса некоторых компактных автомобилей.

Для замены аккумуляторов в электрических авто понадобится отдельный сервисный центр, и, вероятно, на выполнение работ уйдет больше времени, чем на подзарядку.

К тому же, такие компании, как GM, потратили немало денег на создание собственной платформы аккумуляторов, и заставить автопроизводителей согласовать универсальный стандарт, который можно было бы заменить, кажется, невозможно.

Модульность отлично смотрится на бумаге, но редко воплощается в реальном мире технологий. Сменные батареи в полноразмерных транспортных средствах даже не стоит рассматривать, пока определенный прорыв не обеспечит значительного уменьшения размера и веса. Немало перспективных решений находятся в лабораториях, но придется подождать, пока реальная разработка поменяет правила игры.

Источник: Techspot