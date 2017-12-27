Zanco tiny t1 – самый маленький мобильный телефон массой всего 13 г

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Пока одни производители мобильных устройств стараются оснастить свои смартфоны всё более крупными дисплеями, компания Zanco пошла иным путём. Она разработала самый компактный в мире мобильный телефон tiny t1.

Мобильный телефон Zanco tiny t1 представляет собой решение начального уровня. Он позволяет осуществлять голосовые звонки и работать с SMS. Новинка поддерживает возможность работы в 2G (GSM850/900, DCS1800 и PCS1900). Устройство содержит крохотный 0,49-дюймовый OLED дисплей с разрешением 64×32 точек и цифровую клавиатуру. Встроенная память (32 МБ ОЗУ и 32 МБ флэш-памяти) позволяет хранить 300 контактов в записной книжке, информацию о 50 последних звонках и до 50 текстовых сообщений. Поддерживаются SIM-карты формата nano-SIM, но возможности установить карту памяти нет. По заверениям производителя, комплектная батарея ёмкостью 200 мАч позволяет работать в автономном режиме до 3 дней. Масса аппарата составляет всего 13 г.

На Kickstarter запущена кампания по финансированию выпуска мобильного телефона Zanco tiny t1. Минимальная стоимость устройства для бекеров составляет $40. Поставки готовой продукции запланированы на май 2018 года. Кампанию можно назвать успешной, так как уже собрано почти в 3 раза больше изначально запланированной суммы.

Источник: phonearena