Запущено чат-бот для інформування про переміщення ворожої техніки та військ
Сухопутні війська України закликають громадян активно ділитися інформацією про переміщення російської військової техніки по території України. Для оперативного інформування про рух військ загарбників біло запущено спеціальний чат-бот в месенджері Telegram – @stop_russian_war_bot.
«Бачите російські війська та техніку?
Помітили ворожі ДРГ?
Повідомте про це негайно!
Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот — @stop_russian_war_bot
Достовірність перевірена!
Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування», — говориться в повідомленні на сторінці Сухопутний військ у Facebook.
Зазначається, що у разі перебоїв в роботі бота інформацію необхідно відправляти в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.