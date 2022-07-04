Исследование: сколько получают украинские IT-разработчики [лето 2022]

Профильный ресурс DOU.UA провел очередное исследование рынка зарплат украинский IT-специалистов, собрав рекордные 15 136 анкет, из которых 7558 анкет от разработчиков всех уровней. Несмотря на начало полномасштабной войны, зарплаты украинских разработчиков в первом полугодии 2022 выросли: медиана в июне составила $3400 против $3300 в декабре 2021 года. Активнее увеличивались зарплаты опытных специалистов (уровня Senior и выше). Интересно, что зарплаты выше $10 000 в месяц получают около 1% украинских разработчиков, а больше $7500 — 4%.

В декабре 2021 года анкет от разработчиков было 8005 – на 6% больше, чем сегодня. Это может быть как случайное явление, происходящее в опросах, так и отражение изменений в ИТ-сообществе (потеря работы, мобилизация, переезд за границу и другие причины, которые усложняют или делают невозможным участие в исследовании). В опросе принимали участие как ИТ-специалисты, которые сейчас в Украине, так и выехавшие за границу после начала полномасштабной войны с россией. Не добавлялись в анализ только те, кто уже нашел новую работу, находясь за границей, потому что эти специалисты уже не работают на украинском рынке (таких набралось 85, из них 50 — разработчики). Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Лишь 4% опрошенных потеряли работу из-за начала войны. Часть из них уже нашла новое место, в поиске сейчас находятся только 2% разработчиков. Чаще всего теряли работу интерны — 22%, 18% сейчас ищут новую позицию, а еще у 20% уменьшилось количество работы/проектов. Из-за войны 38% разработчиков пришлось переехать: 28% живут сейчас в другом городе или области в Украине, а 10% уехали за границу. Еще 23% переезжали, но уже вернулись домой.

В Киеве и Киевской области сейчас проживает 25% разработчиков (до войны — 42%). На втором месте Львов и область — здесь 20% разработчиков против 14% полгода назад. Третье место делят Днепропетровская, Ивано-Франковская и Винницкая области: в каждой проживает около 5%. В Харькове и области остается около 2% разработчиков (до войны — 13%). Доля Одессы и области тоже несколько упала: сейчас здесь живет 3% разработчиков, а до войны – 5%. 1% респондентов присоединились к ВСУ, однако реальная доля может быть больше, ведь этой группе может быть сложно или невозможно участвовать в опросах.

В языках программирования значительных изменений за последние полгода не произошло: JavaScript остается самым популярным языком (22% разработчиков назвали его основным), далее следуют C#/.NET и Java (каждый является основным для 15% разработчиков). Несколько возросла доля тех, для кого основной язык TypeScript (с 11% полгода назад до 13% сейчас), а РНР — упал (с 11% до 9%).

Итак, средняя зарплата специалистов в июне 2022 составила $3400 против $3300 в декабре 2021 года. Наиболее заметно повысились зарплаты разработчиков уровня Architect — с $6200 до $6600 в месяц. Медианные зарплаты Team/Tech Lead и Senior выросли на $200 (до $5200 и $4700 соответственно). Зарплаты менее опытных специалистов тоже увеличивались: у Middle на $200, до $2600, у Junior и Intern — на $50 (до $950 и $450 соответственно). Активнее росли зарплаты разработчиков, работающих в ИТ более шести лет. Новичкам, только пришедшим в индустрию и работающим до полугода, платили даже несколько меньше, чем в декабре 2021-го. После девяти лет в ИТ и после семи лет работы по специальности зарплата разработчика практически перестает расти.

В Украине самые высокие зарплаты разработчиков сейчас в Киевской, Львовской и Закарпатской областях ($3600). Медианная зарплата в Киеве несколько упала, если сравнивать с декабрем 2021 (на $200), а во Львове не изменилась. Зарплаты в других городах-миллионниках тоже уменьшились. В частности, в Харькове на $420, до $2680. В Одессе – на $300, до $3000. В Днепре тоже $3000, снизилось на $200. Самые высокие зарплаты у разработчиков, переехавших за границу из-за начала войны: их медианная зарплата составляет $4100 против $3400 среди всех разработчиков. Самые высокие зарплаты у тех, кто переехал в Португалию ($5500), Испанию ($4500) и Польшу ($4000). За границу чаще отправлялись более опытные специалисты: 54% из них имели уровень Senior и выше против 45% разработчиков в целом. Кроме того, релоцировались более оплачиваемые специалисты: поехавшие за границу медианные зарплаты Middle+ выше медианых зарплат специалистов такого уровня в целом по рынку.

Традиционно зарплаты разработчиков Embedded, а также Back-end и Mobile несколько выше, чем у других специализаций: $3800, $3700 и $3600 соответственно против $3400 в целом. Эта разница обуславливается тем, что по этим специализациям работает больше опытных айтишников. Зарплаты специалистов одного уровня, но разных специализаций практически не отличаются. Небольшая разница в зарплатах интернов и джунов, которые занимаются Embedded, а также Senior-разработчиков, работающих в Back-end и Mobile — они несколько выше, чем в других специализациях.

Самые высокие зарплаты остаются у Scala и Go-разработчиков ($5700 и $5000 соответственно). Эти языки используют преимущественно опытные специалисты (74% разработчиков Scala и 60% Go-разработчиков имеют тайтл Senior и выше). Медианные зарплаты сеньоров и мидлов, которые пишут на этих языках, выше среднего уровня. Кроме того, немного больше средних зарплат разработчиков, которые выбрали Kotlin ($4000), Ruby ($4000), Java ($3950) и Swift ($3800). Причем на всех уровнях – от Junior до Senior. Меньше всего получают традиционно специалисты по 1С ($1725). Ниже среднего уровня зарплаты у тех, кто пишет на РНР ($3100) и SQL ($2925). Как и медианные зарплаты Dart ($3100), JS ($3000), C ($3000) и Salesforce Apex ($2500), однако только из-за меньшего количества опытных специалистов, которые ими пользуются.

Разработчики оценивают свое знание английского языка так же, как и полгода назад. Большинство называет свой уровень выше среднего (Upper-Intermediate, 41% опрошенных) или средним (Intermediate, 36%). Разница зарплат разработчиков с разным знанием английского заметна на всех уровнях, но особенно велика для сеньоров и выше. С другой стороны, доля сеньоров и выше с плохим знанием английского (ниже уровня Intermediate) составляет всего 8% — для продвижения в карьере этот язык необходим.

Источник: DOU.UA