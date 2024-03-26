Новости Украина 26.03.2024 в 18:21 comment views icon
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Зарплаты в вакансиях для сеньоров за два месяца упали на $500

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Зарплаты в вакансиях для сеньор-разработчиков за последние 2 месяца снизились на $500 — до $3-5 тыс.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Зарплаты в вакансиях для сеньоров за два месяца упали на $500

Здесь стоит отметить, что данные за март не полные. Однако, вряд ли что-то кардинально изменится до конца недели.

Неизменными остались зарплаты в вакансиях для специалистов без опыта, с 1 годом и с 3 годами опыта.

Зарплаты в вакансиях для сеньоров за два месяца упали на $500

А вот уже в вакансиях с 2 годами опыта медиана минимальных зарплат упала на $200.

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Зарплаты в вакансиях для сеньоров за два месяца упали на $500

 

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