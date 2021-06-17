«Зарядный сэндвич» – беспроводной портативный аккумулятор Zens Dual Powerbank располагается между заряжаемыми устройствами





Компания Zens подготовила к выпуску беспроводное зарядное устройство, которое поддерживает возможность зарядки на двух сторонах своего корпуса. Таким образом, можно одновременно заряжать два разных устройства, совместимых со стандартом Qi, которые расположены по обе стороны аккумулятора – подобно сэндвичу.

Хотя теоретически Zens Dual Powerbank может одновременно заряжать два устройства, основная сфера его применения – зарядка iPhone вместе с аксессуарами, такими как беспроводные наушники AirPods. Это связано с тем, что на одной стороне аккумуляторного блока есть соединение MagSafe, которое должно удерживать его по центру на смартфонах iPhone 12 со встроенными магнитами. Однако аккумулятор не поддерживает быструю зарядку на максимальной мощности MagSafe – 15 Вт. Возможности устройства при зарядке iPhone ограничены лишь мощностью 7,5 Вт.

В Dual Powerbank доступен порт USB-C, который служит для зарядки встроенного аккумулятора ёмкостью 4000 мАч. В корпус также встроена небольшая подставка с одной стороны, чтобы можно было держать смартфон приподнятым во время зарядки. Цена и сроки начала продаж новинки пока не уточняются.

Источник: The Verge