Зажигательные песни из колонок Sonos сжигают разъемы USB-C

Владельцы акустики Sonos — в частности портативной Bluetooth-колонки Sonos Roam — столкнулись с неприятной проблемой. Такие устройства могут перегреваться до такой степени, что у них даже деформируются корпуса и плавятся порты USB-C. Компания признала эту проблему.

Сначала жалобы на плавление разъемов начали появляться на Reddit. Впоследствии Sonos подтвердила, что «небольшое количество» пользователей сообщили о таких случаях. Однако официального отзыва продукции пока нет. И хотя в Sonos называют проблему редкой, на сабредите компании появляется все больше фото и жалоб от владельцев модели Roam. И выглядит это действительно тревожно.

Один из пользователей Reddit рассказал, что его колонка Roam начала нагреваться и плавиться, хотя она месяцами не использовалась. Он вовремя заметил запах гари и успел отсоединить устройство от питания, чем, вероятно, предотвратил пожар. Интересно, что колонка была подключена к комплектному кабелю и адаптеру питания от Apple — вроде бы ничего нестандартного.

Похожие случаи обнаружили еще несколько пользователей. К счастью, никто не пострадал, но выглядит это как серьезный дефект, который нельзя игнорировать.

Это не первый удар по репутации Sonos за последнее время. Ранее компания столкнулась с кризисом из-за обновления фирменного приложения, что даже задержало выход новых продуктов. Тогдашний CEO Патрик Спенс покинул пост, а новый руководитель Том Конрад (ранее работал в Pandora) получил компанию с уже существующими проблемами.

Удастся ли Sonos вернуть доверие пользователей — покажет время. Но пока официальной программы обмена или отзыва нет, если у вас есть Sonos Roam, лучше выключите ее из розетки, даже если устройство исправно работает.

Источник: gizmodo, bloomberg