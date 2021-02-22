Зеленський анонсував нові швидкісні потяги (3-4 години на поїздку) та сучасні приміські електрички City-Express (Київ, Харків, Дніпро)
На всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» президент Володимир Зеленський повідомив про появу в Україні нових швидкісні потягів та проєкту приміського сполучення City-Express.
За його словами, мета України в рамках проєкту «Велике будівництво» – створити такі пасажирські поїзди, щоб поїздка тривала 3-4 години. Крюківський вагонобудівний завод вже отримав державне замовлення і виробляє нові пасажирські вагони.
«Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для залізниці. Крім цього, ми вдосконалюємо існуючі маршрути поїздів Інтерсіті і готуємо нові. Наша мета, щоб залізнична поїздка між містами займала в українців максимум 3-4 години», – сказав Зеленський .
Він також зазначив, що держава працює над вдосконаленням приміських поїздів, зокрема проєкту приміського сполучення «Сіті-експрес» (City-Express).
«Зараз ми готуємо проект City-Express. Це інший, якісний рівень приміського сполучення. Перший етап включає Київ, Харків, Дніпро», — розповів Зеленський.
За словами президента, міська влада Києва вже веде переговори з потенційними партнерами по даному проекту. У Харкові та Дніпрі розпочато роботу по розробці концепції.
Проект City-Express спрямований на вирішення проблеми міського трафіку у великих містах, а також підвищення якості приміського залізничного сполучення.
Зазначимо, що Укрзалізниця вже повідомляла, що збирається запустити потяги зі швидкістю 350 км/год між Києвом, Львовом, Одесою та Харковом
Джерело: liga.net