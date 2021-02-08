Зеленський розповів про можливе скасування карантинних обмежень для щеплених і перехворівших COVID-19





Президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна 30» повідомив, що влада може скасувати карантинні обмеження для людей, які зробили щеплення проти коронавірусу, або перехворіли на коронавірусну хворобу, повідомляє hromadske. Приводимо основні тезиси.