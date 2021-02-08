Зеленський розповів про можливе скасування карантинних обмежень для щеплених і перехворівших COVID-19
Президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна 30» повідомив, що влада може скасувати карантинні обмеження для людей, які зробили щеплення проти коронавірусу, або перехворіли на коронавірусну хворобу, повідомляє hromadske. Приводимо основні тезиси.
- Влада України обіцяє розпочати масову вакцинацію проти COVID-19 вже в цьому місяці — наразі уряд домовився про постачання вакцини від чотирьох виробників: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavax. У першій хвилі будуть вакцинуватися медики — частина препаратом від Pfizer, решта, напевно, AstraZeneca. Загалом до кінця лютого, за словами Зеленського, країна має отримати мільйон доз Pfizer, «якщо не буде гальмувань». До літа президент прогнозує, що Україна отримає вже 10 мільйонів доз у межах COVAX.
- Зеленський виключив можливість закупки російського препарату «Спутник V», тому що «немає жодної інформації, що цей препарат ефективний», а «громадяни України — не кролики, щоб на них експериментувати».
- Президент також анонсував, що в Україні з’явиться сайт, через який можна записатися на щеплення, про який вже говорили у МОЗ. Вакцинація відбуватиметься добровільно, але, на думку президента, мають бути професії, які не можуть відмовитися від щеплення. Це стосується людей, які працюють на державу та «мають багато контактів», а саме: працівників у школах, університетах, лікарнях.
- Кабінет міністрів має розробити програму й, імовірно, скласти перелік професій, які зобов’язані вакцинуватися.
- Влада може скасувати карантинні обмеження для людей, які зробили щеплення проти коронавірусу. Президент допустив можливість введення паспортів вакцинації, якщо їх впроваджуватимуть інші країни. Про зняття яких саме обмежень йде мова та коли це може статися, глава держави не уточнив.
- Раніше про створення в Україні спеціального електронного реєстру вакцинації від Covid-19 з метою видачі спеціальних паспортів розповідав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.