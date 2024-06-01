Организаторы сообщили, что международный Женевский автосалон с более чем столетней историей закрывается навсегда. Причиной названо снижение интереса со стороны автопроизводителей к событию, которое когда-то нельзя было пропустить. Впрочем, выставка в Катаре состоится в 2025 году.

Первое автошоу в Женеве состоялось в 1905 году и привлекло 17 тыс. посетителей, еще два салона состоялись до перерыва из-за экономического кризиса и Первой мировой войны. Событие возобновилось в 1923 году и достигло пика в 2005 году, когда его посетили почти 750 тыс. человек.

Пандемия COVID прервала шоу на четыре года. Когда салон вернулся в начале этого года, на нем было 37 участников и 168 тыс. посетителей — значительно меньше, чем в 2019 году, за год до COVID, когда было 602 тыс. посетителей и 184 участника.

Александр де Сенаркленс, президент постоянного комитета фонда, стоящего за событием, говорит, что окончательная отмена шоу была «чрезвычайно печальным решением».

«Отсутствие интереса производителей к Женевскому салону в сложном промышленном контексте, конкуренция со стороны парижских и мюнхенских выставок, которые отдают предпочтение своей национальной промышленности, и уровень инвестиций, необходимых для поддержания такой выставки, наносят последний удар».

Организаторы заявили, что обратились к властям кантона с просьбой распустить фонд.

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«Существует слишком много неопределенности, связанной с автомобильной промышленностью и снижением привлекательности главных европейских выставок, чтобы рискнуть инвестировать дальше в будущее», — говорится в заявлении организации.

Но катарское ответвление выставки «продолжает свое путешествие» после успешной первой попытки в прошлом году, говорится в заявлении. Следующий Женевский международный автосалон Катар состоится в Дохе в ноябре 2025 года.

Источник: TechXplore

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