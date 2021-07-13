Живые фото ZTE Axon 30 демонстрируют усовершенствованную подэкранную камеру





В этом месяце ожидается премьера модели ZTE Axon 30, главной фишкой которой станет наличие подэкранной фронтальной камеры. Ее предшественник, ZTE Axon 20, стал первым в мире коммерческим смартфоном с подэкранной камерой. Однако, снимает она откровенно плохо, да и сам модуль очень заметен под дисплеем. Особенно камера бросается в глаза на светлом фоне — под небольшим углом область над камерой переливается всеми цветами радуги.

Ни Фей, президент мобильного подразделения ZTE, пообещал, что в Axon 30 будет установлена подэкранная камера второго поколения. Подробностей о ней пока мало — лишь известно, что область над камерой будет иметь плотность пикселей 400 ppi (в два раза выше, чем в Axon 20), а сам дисплей получит частоту обновления 120 Гц. Живые фотографии Axon 30 позволяют оценить как сильно усовершенствовали технологию подэкранной камеры специалисты ZTE.

ZTE Axon 30 / ZTE Axon 20

Что касается остальных характеристик, ZTE Axon 30 приписывают поддержку 55 Вт проводной зарядки и наличие чипсета Snapdragon 870 либо Dimensity 1200.

Источник: GSM Arena