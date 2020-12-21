ZTE Axon 20 5G — первый в мире смартфон с подэкранной камерой — выходит в Европе. Но она заметна под экраном и снимает откровенно плохо





Компания ZTE сегодня объявила о старте международных продаж Axon 20 5G — первого в мире коммерческого смартфона со скрытой под экраном фронтальной камерой. До этого момента география продаж ZTE Axon 20 5G была ограничена только Китае, где новинка поступила в продажу еще в сентябре. И вот спустя три месяца ZTE готова к выпуску международной версии, которая будет продаваться в США, Великобритании и Европе, в том числе и в Украине.

Рекомендованная цена ZTE Axon 20 5G для европейской розницы — €449 (15 424 гривны по текущему курсу). Подробностей о гривневой цене и дате старте продаж в Украине, увы, пока нет.

Международная версия ZTE Axon 20 5G в плане характеристик и дизайна ничем не отличается от варианта для Китая. Она построена на базе однокристальной системы Snapdragon 765G. Экран имеет диагональ 6,92 дюйма при разрешении 2460х1080 пикселей, выполнен по технологии OLED, поддерживает частоту обновления 90 Гц и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. В основной камере установлены модули разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Емкость аккумулятора ZTE A20 5G составляет 4220 мА•ч, поддерживается быстрая 30-ваттная зарядка через USB-C.

Скрытая фронтальная камера ZTE Axon 20 5G на 32 Мп — главная особенность новинки. Но сразу после китайской презентации устройства в сентябре появились первые живые фото и видео, подтверждающая, что технология оставляет желать лучшего — третье поколение подэкранной камеры ZTE заметно проигрывало обычным камерам. К тому же, на фотографиях область над камерой с камерой существенно отличалась от остальной части экрана. И, похоже, с тех пор ничего в этом плане не изменилось.

Обозреватель The Verge Сэм Байфорд подтверждает, что камера очень заметна под экраном, особенно на светлом фоне — под небольшим углом область над камерой переливается всеми цветами радуги.

Несмотря на приличное разрешение — в камере установлен сенсор разрешением 32 Мп — даже при дневном свете камера смартфона снимает очень плохо, замыливая объекты и теряя все детали. В темное время суток качество фото еще хуже — селфи получаются нечеткими, а вокруг источников света образуются пиксельные ореолы. Для наглядности того, насколько все плохо, Сэм Байфорд приводит сравнение снимков, сделанных в одинаковых условиях смартфонами ZTE Axon 20 5G и Google Pixel 5 (слева — результат ZTE Axon 20 5G, справа — Google Pixel 5).

Остается вспомнить, что ранее Xiaomi тоже тизерила третье поколение незаметной подэкранной камеры, готовой к применению в серийных смартфонах. Ожидается, что Xiaomi выпустит свой первый смартфон с подэкранной камерой в 2021 году. В рекламных роликах технология «третьего поколения» Xiaomi заметно лучше технологии «третьего поколения» ZTE, но как оно окажется на практике нам еще предстоит узнать.