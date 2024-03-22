Жуткие кадры с дрона в Фукусиме показывают, как выглядит ядерный реактор после аварии

Камера беспилотника зафиксировала повреждения изнутри защитной оболочки реактора №1, который пострадал больше всего во время радиационной аварии на Первой Фукусимской АЭС в 2011 году.

Ранее реакторы 1-3 было особенно трудно исследовать из-за высокого уровня радиоактивности и утечки радиоактивного топлива внутри их камер содержания.

Вот видео, которым поделился бразильский вещатель Universo:

🎥 Fukushima: Vídeo de drone mostra interior do reator da usina nuclear danificado em 2011 pic.twitter.com/xs6HIGBLyV — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 22, 2024

Поврежденные реакторы все еще содержат около 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива, которое необходимо безопасно удалить, прежде чем их можно будет полностью вывести из эксплуатации, сообщает Associated Press.

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Легкий дрон, который побывал в реакторе №1, разработала Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) — он должен был протиснуться на первый этаж реактора №1, чтобы помочь в определении точного местоположения топлива внутри поврежденной камеры удержания реактора. Используя эту информацию, инженеры могли бы разработать роботов для его безопасного удаления — процесс, который может занять еще 10 лет.

Вместе с дроном в реактор запустили робота-змею, который подсвечивал территорию впереди.

Прошло более 13 лет с тех пор, как мощное землетрясение и цунами опустошили регион Фукусима в Японии. Волна в 14 метров высотой затопила электростанцию Фукусима-Дайичи, а три из шести ее ядерных реакторов были серьезно повреждены. По данным Всемирной ядерной ассоциации, несколько сотен рабочих подверглись сверхнормативному воздействию радиации. Около 160 000 человек были эвакуированы из своих домов, и им было разрешено лишь ограниченное возвращение с 2012 года.

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