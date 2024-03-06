Житель Германии получил 217 прививок от COVID за 29 месяцев — вот чем это закончилось

Прививки включали 8 различных составов вакцин, включая обновленные бустеры.

Как сообщает Arstechnica, 62-летний житель Германии сделал 217 прививок против COVID-19 в течение 29 месяцев — по «личным причинам», однако не получил никаких побочных последствий от гипериммунизации.

Этот случай скорее является исключением из правила, поскольку исследователи неоднократно выражали обеспокоенность по поводу чрезмерной иммунизации, которая может привести в частности к ослаблению иммунного ответа.

«В случае хронического воздействия микроорганизма, вызывающего болезнь, есть признаки того, что определенные типы иммунных клеток, известные как Т-клетки, «устают» и высвобождают меньше провоспалительных медиаторов», — говорится в исследовании, опубликованном в The Lancet Infectious Diseases.

Чрезмерная иммунизация также может вызвать так называемую «иммунную толерантность», что приведет к более слабым реакциям, которые менее эффективны в борьбе с патогеном.

Между тем команда исследователей связалась с гипервакцинированным немцем, действия которого сейчас расследуют по подозрению в мошенничестве, и пригласила пройти некоторые тесты: в частности взяла образцы слюны и крови во время его 214-217 вакцинаций и сравнила иммунные ответы с показателями еще 29 человек, которые получили стандартные 3 прививки. Оказалось, что хотя и некоторые аспекты его защиты были сильнее, общий иммунный ответ был функционально похож на реакцию людей, которые получили гораздо меньше доз. Уровень антител в его крови повысился после новой дозы, но затем начал снижаться, подобно тому, что наблюдалось в контрольной группе.

Способность антител подопытного к нейтрализации SARS-CoV-2 оказалась в 5-11 раз выше, чем у контрольной группы — однако исследователи отметили, что это связано с большим количеством антител, а не с их большей мощностью. Конкретные подгруппы иммунных клеток, а именно В-клеток, натренированных против S-белка SARS-CoV-2, и эффекторных Т-клеток, были повышены по сравнению с другими людьми, однако, казалось, функционировали нормально.

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В качестве дополнительного типа контроля исследователи также рассмотрели иммунный ответ мужчины на вирус Эпштейна-Барр, который вызывает мононуклеоз, и обнаружили, что неограниченная иммунизация не повлияла негативно на реакцию на этот вирус, что свидетельствует об отсутствии негативного влияния на иммунные ответы в целом.

Многочисленные типы тестирования также показали, что мужчина никогда не был инфицирован SARS-CoV-2, хотя исследователи отметили, что это может быть связано с другими мерами предосторожности мужчины.

«В итоге наш отчет показывает, что гипервакцинация SARS-CoV-2 в этом случае не привела к негативным последствиям и увеличила количество спайк-специфических антител и Т-клеток, не имея сильного положительного или отрицательного влияния на внутреннее качество адаптивных иммунных ответов», — подытожили авторы. «Важно, что мы не одобряем гипервакцинацию как стратегию повышения адаптивного иммунитета».

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