Новости WTF 07.10.2024 в 16:45 comment views icon

Жительницу Львова оштрафовали на 70 000 грн за онлайн-звонок с мастурбацией под контролем полиции

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Жительницу Львова оштрафовали на 70 000 грн за онлайн-звонок с мастурбацией под контролем полиции

Чтобы поймать «нарушительницу» привлекли специального «агента», который наблюдал за секс-сеансом под контролем правоохранителей.

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Как сообщает издание dev.ua со ссылкой на приговор Лычаковского районного суда, жительницу Львовщины оштрафовали за «распространение видеопродукта порнографического характера» в онлайне.

Общая сумма штрафа составила 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан — или 68 000 грн.

Сам приговор выглядит довольно творчески: здесь и «использование эротических элементов с демонстрацией половых органов и посторонних предметов», и «мастурбаторные действия», и «нарушение общепризнанных правил скромности».

Однако самое интересное в тексте то, что все вышеуказанные действия львовянка демонстрировала перед лицом, которое «конфиденциально сотрудничало с правоохранительными органами» — это же лицо оплатило аккаунту «нарушительницы» $385 (15 000 грн) через платежный сервис RocketFlue из собственного кошелька криптовалюты USDT. Причем женщина получила лишь 30% от суммы, тогда как остальные 70% составил заработок самого сервиса.

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