Миллионерши из OnlyFans: Гетманцев напомнил о необходимости платить налоги (и штрафы)

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев продолжает говорить об обсукубировании гусей. Хотя в этом случае речь пойдет о гусынях.

По словам Гетманцева, украинская налоговая служба получила от сервиса Only Fans информацию об украинских создателях платного контента и суммах полученных ими доходов. Как выяснилось, украинцы активно занимаются созданием платного контента на платформе, а количество учетных записей «увеличивается в среднем втрое ежегодно». И этот контент пользуется большим спросом, что приносит высокий доход. Айтишники, которые получают самые высокие средние зарплаты, позавидуют.

«Например, гражданка «С» получила за создание платного контента на интернет-платформе «OnlyFans» за несколько лет более 4 млн $. Также, гражданкой «К» от указанной деятельности получено более 3 млн $, а гражданкой «Б» — около 1,8 млн $», ─ переживает за чужие доходы Гетманцев.

Что интересно, в выборочной статистике главы налогового комитета упоминаются только миллионерши — ни одного миллионера.

Можно только порадоваться за согражданок, которые в тяжелые для экономики времена войны умудряются зарабатывать миллионы долларов, используя собственные таланты и силы, и не занимаясь коррупционной деятельностью. В то же время Даниил Гетманцев напоминает, что иностранные доходы необходимо декларировать и платить с них налоги.

«В соответствии с положениями НК Украины налогоплательщик, который получает иностранные доходы, то есть доходы, полученные из источников за пределами Украины, по результатам отчетного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением», ─ пишет специалист по налоговой и таможенной политике.

Итак, Гетманцев «настоятельно рекомендует» «выполнить налоговую обязанность» ─ задекларировать доходы и уплатить налоги.

Следует добавить, что срок декларирования доходов, полученных в 2023 году, уже истек. Соответствующую декларацию надо было подать до 1 мая 2024 года. Налог на доходы физических лиц, указанный в декларации об имущественном состоянии, должен быть уплачен до 1 августа. Таким образом, сроки уже прошли. Поэтому всем тем, кто не задекларировал доходы с Only Fans, теперь кроме самих налогов придется уплатить еще и штраф. В таком случае придется отдать государству почти половину полученного дохода и иметь неприятный опыт общения с правоохранительными органами. Спрятаться, вероятно, не получится, ведь «налоговой получена информация о гражданах Украины — создателях платного контента на Only Fans».

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«Непредставление в установленный законом срок налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18 процентов и военного сбора по ставке 1,5 проц., а также 25 проц. штрафных санкций. Не говоря уже о неприятности общения с БЭБ», ─ предупреждает Гетманцев.

Он также добавляет, что обязанность уплаты налогов касается не только доходов, полученных от Only Fans.

Добавим, согласно ст. 301 Уголовного Кодекса Украины, ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов является незаконной деятельностью и предусматривают ответственность — от штрафа до лишения свободы. В то же время онлайн трансляция порно считается изготовлением с целью сбыта и сбытом видеопродукции порнографического характера.

Итак, Даниил Гетманцев хочет получать налоги с фактически нелегального в Украине бизнеса. Ранее в интервью он рассказывал о необходимости легализации порно, но, как народный депутат, не смог добиться этого.

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