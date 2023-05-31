«Жизнь никогда не останавливается». Смотрим (невероятно красивый!) трейлер продолжения документального сериала «Наша планета» с Дэвидом Аттенборо

Вслед за коротким тизером Netflix показал полноценный трейлер второго сезона «Нашей планеты» / Our Planet II — продолжение рейтингового и невероятно красивого документального шоу о самых удивительных местах на Земле и ее обитателях.
Видео содержит еще больше сцен и кадров дикой природы с потрясающей детализацией — для съемки съемочная команда использовала самую современную технику для съемки, чтобы передать с максимальным эффектом присутствия уникальные истории из жизни животных в разных уголках мира, включая горные хребты, тропические леса, пустыни и океаны. Рассказчиком снова выступит Дэвид Аттенборо, один из самых знаменитых в мире ведущих естествоиспытателей и обладатель одного из самых узнаваемых голосов.
Трейлер
Продолжение «Нашей планеты» выйдет на Netflix уже 14 июня. Его делала та же команда BBC, которая раньше работала над первым сезоном и создала известные документальные сериалы «Планета Земля» и «Планета Земля ІІ».
- Первый сезон «Нашей планеты», который снимали в 50 странах мира в течение четырех лет команда из более чем 600 человек, вышел на Netflix в апреле 2019 года и остается одним из самых популярных шоу с результатом более 570 млн часов просмотров.
- "Наша планета" считается одним из лучших сериалов о дикой природе - ранее он получил две награды "Прайм-тайм премия "Эмми"": Дэвиду Аттенборо как лучшему рассказчику и как лучший документальный сериал, а также Награду Голливуда за музыку в визуальных медиа - Стивену Прайс за лучшую музыку для титров телесериала.
- На сайте IMDb рейтинг сериала на сегодняшний день составляет 9,2 — шоу занимает 12 место среди всех сериалов. На Rotten Tomatoes рейтинг составляет 93% на основе 30 рецензий критиков, а зрительский рейтинг — те же 93% на основе 100+ отзывов.