«Жизнь никогда не останавливается». Смотрим (невероятно красивый!) трейлер продолжения документального сериала «Наша планета» с Дэвидом Аттенборо

Вслед за коротким тизером Netflix показал полноценный трейлер второго сезона «Нашей планеты» / Our Planet II — продолжение рейтингового и невероятно красивого документального шоу о самых удивительных местах на Земле и ее обитателях.

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Видео содержит еще больше сцен и кадров дикой природы с потрясающей детализацией — для съемки съемочная команда использовала самую современную технику для съемки, чтобы передать с максимальным эффектом присутствия уникальные истории из жизни животных в разных уголках мира, включая горные хребты, тропические леса, пустыни и океаны. Рассказчиком снова выступит Дэвид Аттенборо, один из самых знаменитых в мире ведущих естествоиспытателей и обладатель одного из самых узнаваемых голосов.

Трейлер

Продолжение «Нашей планеты» выйдет на Netflix уже 14 июня. Его делала та же команда BBC, которая раньше работала над первым сезоном и создала известные документальные сериалы «Планета Земля» и «Планета Земля ІІ».