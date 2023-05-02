«Наша планета» з Девідом Аттенборо повертається. Netflix показав тизер продовження документального серіалу про дику природу та життя на Землі

Netflix випустив дебютний тизер другого сезону серіалу «Наша планета» / Our Planet II — продовження рейтингового документального шоу про найкрасивіші та найдивовижніші місця на Землі, її флору та фауну.

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У продовженні покажуть ще більше захопливих кадрів дикої природи та найдраматичніших міграцій тварин в різних куточках світу — Африці, Індії, Китаї, Арктиці та інших регіонах. Ще більше цікавих історій, як тварини орієнтуються на нашій планеті, від покинутого лейсанського альбатроса, який визначає найкращий спосіб залишити рідний острів, до стада вилорогих антилоп, які намагаються поселитися на дикому заході від південного Вайомінгу до Скелястих гір. Продовження також розповість про мільярди мізерних червоних крабів, які намагаються перейти з пляжів у ліс, де вони будуть у безпеці — так, щоб не бути з’їденими по дорозі.

У серіалі використовується найсучасніша техніка для фільмування дикої природи, що дозволяє побачити унікальні природні явища з різних куточків світу, включаючи гірські хребти, тропічні ліси, пустелі та океани. Оповідачем знову виступить Девід Аттенборо, один із найзнаменитіших у світі провідних натуралістів та володар одного з найвідоміших голосів.

Другий сезон «Нашої планети» вийде на Netflix вже 14 червня. Продовження робила та сама команда BBC, яка працювала над першим сезоном, а раніше створила відомі документальні серіали «Планета Земля» та «Планета Земля ІІ».

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