Злоумышленник удалённо вмешался в работу систем очистки питьевой воды в Канзасе – обошлось даже без взлома





Стало известно об очередном случае удалённого доступа к системам городского водопровода «с намерением нанести вред». Несколько месяцев назад сообщалось, что хакеры взломали компьютерную систему водоочистной станции города Олдсмар (штат Флорида), после чего попытались повысить уровень содержания гидроксида натрия в водопроводной воде до опасного уровня. А в этот раз речь идёт о похожем случае в Канзасе, но теперь для проникновения в систему даже не потребовалось взламывать её.

Отмечается, что 22-летний Вятт Травничек обвиняется в отключении региональной системы очистки воды в марте 2019 года в округе Эллсуорт (штат Канзас). Об этом говорится в заявлении Департамента здравоохранения.

Что примечательно, в обоих этих случаях муниципалитеты совершенно не побеспокоились о средствах защиты от несанкционированного доступа злоумышленников. Они сами установили программное обеспечение для удалённого доступа, чтобы сотрудники могли войти в систему для мониторинга работы. Именно для этого наняли Травничека. Власти даже не обвиняют его во «взломе» системы в своём обвинительном заключении. Он просто «удалённо авторизовался» через несколько месяцев после того, как уволился с работы, и начал вмешиваться в работу. Фактически, в системе остались рабочими его учётные данные. Теперь за такое несанкционированное вмешательство ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Представитель службы поддержки региональной службы водоснабжения Канзаса заявил, что инцидент не повредил питьевой воде, поставляемой жителям.

Источник: The Verge