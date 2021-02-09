Хакеры взломали компьютерную систему водоочистной станции во Флориде и попытались отравить воду для 15 тысяч жителей





Неизвестные хакеры взломали компьютерную систему водоочистной станции 15-тысячного городка Олдсмар неподалеку Тампы (штат Флорида), после чего попытались повысить уровень содержания гидроксида натрия в водопроводной воде до опасного уровня. Об этом 8 февраля сообщили в местной отделении полиции, передает Reuters.

Инцидент произошел утром 5 февраля. Как сообщает Reuters, хакеры сначала получили удаленный доступ к компьютеру работника предприятия через TeamViewer, а затем перехватили контроль над внутренними компьютерными системами контроля станции. В департаменте шерифа округа не подтвердили информацию о том, что именно ПО TeamViewer открыло путь хакерам.

Сообщается, что злоумышленники дважды подключались к компьютеру оператора станции: при первом подключении утром он решил, что это начальник удаленно подключился к его ПК для проверки. Во время второго сеанса ближе к обеду человек, перехвативший управление, попытался увеличить содержание гидроксида натрия в воде более чем в 100 раз — с нормальных 100 ppm до 11100 ppm. Тогда оператор заметил неладное, предупредил начальника и вернул исходное значение параметра, а хакер отключился. В общей сложности атака продолжалась от трех до пяти минут.

Гидроксид натрия — самая распространенная щелочь. Химическое соединение используют в малых количествах для очистки водопроводной воды от мелких взвесей. В то же время он принадлежит к классу высокотоксических веществ и при высоких концентрациях способен вызывать химические ожоги.

Поскольку оператор заметил взлом системы и вовремя все исправил, потенциальное отравление системы водоснабжения удалось предотвратить. Количество поступившего в воду гидроксида натрия было минимальным, поэтому реальной угрозы не возникло. Шериф округа Боб Гуалтьери заявил, что даже если бы отравленная вода попала бы в систему городского водоснабжения, то и ее все равно удалось бы очистить прежде чем она дошла до потребителей.

В то же время власти всерьез отнеслись к атаке — местная полиция уже занялась расследованием инцидента, а сенатор Марк Рубио призвал ФБР и Секретную службу США присоединится и помочь найти ответственных. Кто стоит за этой атакой, пока неизвестно.