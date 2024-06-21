Новости Наука и космос 21.06.2024 в 14:59 comment views icon

Знакомьтесь, Локи. Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра — родственника трицератопса с причудливыми рогами

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Знакомьтесь, Локи. Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра — родственника трицератопса с причудливыми рогами

Динозавр, которого ученые прозвали Lokiceratops rangiformis (или просто Локи) кочевал по западной части Северной Америки более 78 млн лет назад, когда континент был разделен на несколько островных масс.

Окаменелости, которые помогли определить идентичность Локи, откопала группа исследователей из США, Канады, Великобритании, Дании и Панамы в землях северной Монтаны, недалеко от Канады. Считается, что динозавр поселился вдоль восточных берегов Ларамидии — островного континента позднего мелового периода, который разделял то, что мы сейчас называем Северной Америкой, на две части.

Зуби Lokiceratops rangiformis
Зубы Lokiceratops rangiformis

Первая часть названия динозавра Локи — это отсылка к имени скандинавского бога (учитывая то, что череп отправляют в Данию и то, что он похож на шлем одноименного персонажа Marvel), а вторая обозначает его принадлежность к разнообразной группе динозавров, известных как цератопсиды (которые, как считается, впервые появились на Земле примерно 92 млн лет назад). Это четвертый подобный цератопсид и пятый рогатый динозавр, обнаруженный в этом регионе.

Знайомтесь, Локі. Палеонтологи ідентифікували новий вид динозавра — родича трицератопса з химерними рогами
Художественная реконструкция Lokiceratops rangiformis

Локи — это большое травоядное животное с изогнутыми рогами над глазами. Однако, как бы угрожающе они ни выглядели на реконструкции, их на самом деле использовали как украшение, которое побуждало самок к спариванию.

Тело локицератопса достигало 6,7 метра в длину, а сам череп простирался на 2 метра (от кончика носа до кончиков рогов). Вероятно, динозавр имел вес в 5 тонн, что ставит его в один ряд с самыми большими слонами, которые встречаются сегодня на Земле.

Автори дослідження Брок Сіссон (ліворуч) і Марк Ловен із завершеною реконструкцією Локіцератопса, встановленою для демонстрації.
Авторы исследования Брок Сиссон (слева) и Марк Ловен с завершенной реконструкцией Локи, установленной для демонстрации.

Открытие команды подробно описано в статье, опубликованной в четверг в журнале PeerJ, тогда как Музей штата Юта и другие аффилированные учреждения представят динозавра общественности на этой неделе. Команда также предоставила реконструкции вида Локи и трех других видов цератопсидов, которые жили рядом с ним.

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Источник: Пресс-релиз Университета Юты, Gizmodo, The New York Times


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