ЗСУ: окупанти планують глушити мобільний зв’язок та інтернет для розповсюдження дезінформації

Як повідомляє пресслужба Об’єднаних сил, російські окупанти планують провести атаку на медіапростір України. Це буде зроблено з метою розповсюдження фейків та дезінформації серед українців.

«За оперативними даними української розвідки, окупаційні війська Російської Федерації незабаром почнуть глушити мобільний зв’язок та інтернет. Ворожі сили хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних для масової дезінформації населення. Адже інформаційний вакуум росіяни планують заповнювати брехливими повідомленнями про нібито захоплення міст, знищення Збройних Сил України, та капітуляцію нашої держави. Таким чином ворожі російські сили інформаційної протидії намагаються зломити дух опору нашого народу, та примусити українців до припинення опору», — повідомляє пресслужба.

Об’єднані сили нагадують, що російський бліцкриг провалився. Окупаційні війська не змогли виконати поставлених перед ними задач та зазнають значних втрат.

«Наголосимо, що станом на п’ятий день війни путинські орди не змогли виконати жодного поставленого перед ними завдання. Незважаючи на люті бомбардування, злодійства російських диверсійних груп Україна продовжує чинити опір».

То ж українцям слід зберігати здоровий глузд та не вірити дезінформації ворога. Правдиву інформацію про хід бойових дій слід отримувати лише з офіційних джерел.