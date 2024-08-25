Звездные секреты фараонов: в Египте нашли гигантскую обсерваторию возрастом 2600 лет

Археологи обнаружили первую и самую большую астрономическую обсерваторию 6 века до н.э. в храме Буто на археологическом объекте Тель-эль-Фараин в египетской провинции Кафр-эш-Шейх.

Министерство туризма и древностей Египта сообщило об открытии на своей странице в социальные сети. Обсерваторию построили из кирпича-сырца для наблюдения за движением солнца и звезд. Эта находка свидетельствует о глубоких астрономических знаниях древних египтян.

Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта (SCA), подчеркнул важность открытия:

«Оно демонстрирует передовые астрономические знания древних египтян, в частности их способность определять солнечный календарь и важные религиозные и сельскохозяйственные даты».

Айман Ашмави, руководитель сектора египетских древностей в Высшем совете древностей, рассказал о структуре обсерватории. По его словам, здание занимает площадь примерно 850 квадратных метров. В ее состав входят вход, ориентированный на восток, центральный колонный зал в форме буквы «L» и массивная высокая стена из сырцового кирпича с наклоном внутрь, напоминающая архитектурный стиль входов в египетские храмы.

Среди ключевых находок — редкое наклонное каменное устройство, известное как теневые часы. Оно состоит из ряда прямых известняковых плит длиной 4,80 метра. Сверху располагались пять плоских блоков из известняка — два горизонтальных и три вертикальных. Эти плиты, вероятно, имели наклонные линии, которые использовали для измерения тени и угла солнца, что позволяло отслеживать движение солнца в течение дня.

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Археологи также обнаружили камень, закрепленный на полу круглой камеры внутри обсерватории, и два дополнительных круглых камня для измерения наклона солнца. Кроме того, найдена статуя 26-й династии 26-я династия (664–525 гг. до н.э.), также известная как Саисская династия, — последняя коренная египетская династия, правившая объединенным Египтом. Этот период характеризовался экономическим и культурным возрождением, активной внешней политикой и попытками восстановить величие Древнего Египта. Династия завершилась с завоеванием Египта Персидской империей в 525 году до н.э., измерительный инструмент меркет (merkhet), различные религиозные предметы и керамика, связанная с повседневной жизнью и ритуалами.

Источник: Arkeonews