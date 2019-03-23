3 года OnTaxi: интересные факты о пассажирах и водителях

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Сервис OnTaxi 23 марта отметил свой третий день рождения. За эти годы удалось открыться в 8 городах Украины, а в некоторых из них — достаточно громко заявить о себе. Лидирующие позиции OnTaxi занимает в Харькове. Здесь практически все знают про брендированный Porsche Cayenne и супер тариф Эконом — от 29 грн. В Киеве и остальных городах компания находится в топе и конкурирует с известными мировыми и украинскими такси-сервисами и службами.

За 3 года собралось много интересных цифр, которые подтверждают качество работы сервиса и показывают лояльность пользователей. Каждое достижение по-своему уникально и интересно.

Начнем с клиентов, среди которых есть такие лидеры:

Гордится своими достижениями могут не только пассажиры, но и водители:

Все эти достижения говорят о лояльности и преданности пользователей к сервису. А за что клиенты любят OnTaxi? Вот лишь некоторые преимущества:

Межгородские заказы

Возможность заказать авто в другой город.

Выбор класса авто

Список классов разный в зависимости от города: Эконом, Стандарт, Эко, Комфорт, Бизнес, Универсал, Минивэн.

Кешбек 5%

После поездки на бонусный счет в приложении начисляется 5% от тарифа. Эти деньги можно тратить на следующие поездки. Кешбек можно получить в классах Стандарт и выше.

Выбор способа оплаты

Платить за поездку можно наличными, картой или накопленным кешбеком.

Оценки и отзывы

Особая система рейтинга позволяет оставлять в сервисе только лучших водителей и пассажиров.

В честь дня рождения каждый клиент может поучаствовать в розыгрыше промокодов. Только 23 марта каждый, кто воспользуется услугами сервиса, может выиграть скидку на следующую поездку. Также каждый выполненный заказ в этот день участвует в розыгрыше суперприза. Подробнее об этом на страничках компании в Facebook и Instagram.

Ранее мы писали о том, как в OnTaxi усовершенствовали заказ авто по номеру 2000. Отслеживать движение водителя стало возможным не только в мобильном приложении, но и по телефонным заказам.