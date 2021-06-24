7 причин купувати Samsung в Цитрусі





Компанія Цитрус продовжує радувати тих, хто в захваті від гаджетів Samsung. Купуючи смартфон улюбленого бренду в магазинах Цитрус, учасники Samsung Club отримують ще більше переваг і можливостей!

А тепер більш детально про те, чому завдяки Цитрус ти полюбиш Samsung ще більше.

Цитрус дарує смарт-годинник

Компанія Цитрус регулярно проводить розіграші і дарує подарунки своїм клієнтам. У цьому місяці головні акценти компанії на учасниках Samsung Club. Весь червень купуй будь-смартфони Samsung Galaxy і отримай можливість забрати одні з 15-ти смарт-годинників Samsung Galaxy Watch Active 2. Переможець буде обраний випадковим чином вже 5 липня. А ще приємний бонус — до 30% знижки на телефони Samsung Galaxy. Наприклад, Samsung Galaxy S20 Cosmic Gray можна придбати за 25999 гривень замість 34999 гривень.

Цитрус — офіційний партнер Samsung в Україні

Компанія Цитрус протягом багатьох років є авторизованим партнером Samsung. Це означає, що купуючи свій улюблений смартфон ти можеш бути впевненим в його оригінальності. Також в Цитрусі тебе зустрінуть сертифіковані консультанти. Вони нададуть професійне обслуговування, починаючи від консультації і закінчуючи налаштуваннями твого телефону.

Офіційні бренд-зони

Організація простору і дизайн всіх зон Samsung в Цитрусі виконані відповідно до стандартів і цінностей компанії. Тут ти можеш не тільки відчути неймовірну атмосферу улюбленого бренду, але і протестувати будь-який девайс в своїх руках, оцінити весь його функціонал і визначитися з фаворитом серед безлічі колірних рішень.

Авторизований сервісний центр Цитрус

Цитрус надає якісний сервіс твоєї техніки. У гарантійному випадку твій смартфон відправляється безпосередньо в офіційний сервісний центр Samsung. Якщо ж у тебе не гарантійний випадок, наприклад, розбитий екран, його полагодять, використовуючи тільки оригінальні деталі.

Міняй вигідно

Тільки в Цитрусі ти можеш придбати техніку з вигодою до 90%.

Ексклюзивна програма Цитрус Обмін допоможе тобі максимально вигідно придбати новий гаджет за рахунок обміну свого старого пристрою. А якщо у тебе є кілька пристроїв, принось всі! Їх оціночна вартість підсумовується в одну велику знижку.

Забирай зараз, а плати потім

Всім знайома ситуація, коли новий смартфон потрібен тут і зараз, але можливості зробити термінову покупку — немає. Цитрус допоможе у вирішенні і цієї проблеми. Тут ти можеш зробити покупку і розбити оплату на частини. А за участі в програмі Цитрус Обмін, сума оцінки старого пристрою може виступити «першим внеском» при оформленні покупки. Якщо є бажання збільшити початковий внесок, можна доплатити готівкою або банківською карткою.

Цитрус плюшки

Купуючи в Цитрусі, ти отримуєш не тільки сертифіковану техніку і високий рівень обслуговування, але і круті плюшки! Наприклад, вже сьогодні забирай апетитну кешбек-плюшку 1% від вартості товару на свій рахунок. Це відноситься і до улюблених гаджетів Samsung. Накопичені плюшки ти можеш витрачати в Цитрусі при здійсненні наступних покупок.

Більше плюшок і акційних пропозицій від Цитруса можна знайти на офіційному сайті.

Також шукай магазини Цитрус у своєму місті.

Якщо Samsung, то в Цитрусі!