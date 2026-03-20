Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds 4 Pro: максимум возможностей, но не для всех

В своих новых флагманских TWS-наушниках Samsung Galaxy Buds 4 Pro, вышедших в феврале 2026 года, известный корейский производитель серьезно переосмыслил дизайн, вернулся к удобному горизонтальному кейсу и напичкал аудиоустройство Galaxy AI и новыми функциями. Мы уже протестировали их и делимся впечатлениями. Сейчас точно можно сказать, что наушники удивили, а вот приятно или не очень, читайте в обзоре ниже.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Плюсы: удобная эргономика и стильный дизайн; качественный универсальный звук; поддержка кодека UHQ-кодек; защита IP57; эффективное шумоподавление ANC 2.0; поддержка Bluetooth 6.1; поддержка ИИ-функций; интересное управление жестами головы; качественный эквалайзер, который влияет на звук Минусы: большинство функций ИИ заблокированы вне экосистемы Samsung; фантомный разряд кейса; UHQ-кодек не доступен не на устройстве Samsung; время работы с UHQ-кодеком сокращается 8.2 /10 Оценка

Технические характеристики Samsung Galaxy Buds 4 Pro

характеристика Значение Тип наушников Внутриканальные с ножкой (stem) Тип подключения Беспроводной, True Wireless Излучатели 11 мм (вуфер) + 5,5 мм планарный твитер + 5,5 мм планарный твитер Bluetooth 6.1 Поддержка кодеков SSC UHQ (24-бит/96 кГц), AAC, SBC, LC3 Управление Сенсорное + жесты головы (Head Gestures) Поддержка Multipoint Є Регулировка громкости Є Микрофоны 6 штук (по 3 на каждый наушник) Шумоподавление Есть, Adaptive ANC 2.0, 5 уровней Защита от влаги IP57 (наушники и кейс) Зарядка кейса USB-C, беспроводная, реверсивная Автономность До 6-7 часов с ANC, до 26 часов с кейсом Емкость аккумулятора кейса емкость аккумулятора кейса 61 мАч Совместимость Android, iOS (часть функций только Samsung One UI 6.1.1+) Вес наушника 5,1 г

Упаковка и комплектация

Samsung Galaxy Buds 4 Pro поставляются в лаконичной черной коробке.

Внутри находим сами наушники в кейсе, три пары силиконовых амбушюров (S, M, L), кабель USB-C и стандартную документацию.

Дизайн и эргономика Samsung Galaxy Buds 4 Pro

В новых наушниках Samsung отказалась от агрессивных треугольных граней Buds 3 Pro и перешла к значительно более спокойным, плавным формам. Дизайн стал еще более футуристическим и космическим, но при этом он аккуратный.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro вернулись к квадратному горизонтальному кейсу. Он, насколько это возможно, плоский, удобно лежит в кармане и легко открывается одной рукой. Прозрачная тонированная крышка сохранилась, поэтому видно наушники. Правда, как и в прошлых моделях, эта крышка, скорее всего, поцарапается.





На задней панели кейса есть порт USB-C и кнопка сопряжения. На передней видим надпись Samsung и светодиодный индикатор. На дне разместили основную техническую информацию о наушниках.

Ножка наушников Samsung Galaxy Buds 4 Pro тонкая и слегка изогнутая, из-за чего плотнее прилегает к щеке. Внешняя сторона ножки имеет плоскую форму и вид под металл. А весь остальной корпус более округлый и глянцевый.

Посадка в ушах надежная благодаря особому углу наклона звуковода. Наушники крепко держатся и не вылетают во время занятий спортом или еды. Только иногда их надо немного поправлять. Говорят, что посадка стала заметно стабильнее по сравнению с предшественником, но я сравнить не могу.

Кейс защиты не получил, а вот наушники имеют защиту по стандарту IP57. Это значит, что им не страшны ни пот, ни дождь, ни даже кратковременное погружение в воду. Можно буквально промыть их под краном после спортзала и не бояться что они сломаются.

Особенности Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Samsung Galaxy Buds 4 Pro оснащены модулем Bluetooth 6.1. Теоретически он дает еще более стабильное соединение и минимальные задержки. Правда, на практике обрывы соединения постоянно случались через две стены, а иногда через одну, особенно если повернуться спиной к устройству, которое подключено к наушникам. То есть пока что особых улучшений по сравнению с прошлыми версиями я не заметил.

Новинка получила двухполосную систему драйверов, а именно имеем 11 мм вуфер и 5,5-миллиметровый планарный твитер, и каждый со своим усилителем. Заявлено, что это дает заметный прирост в детализации звука.

Есть здесь и кодек SSC UHQ с поддержкой 24-бит/96 кГц. То есть новинка уж точно подходит тем, кто слушает лосслес-музыку. Правда, этот кодек работает только со смартфонами Samsung под управлением One UI 6.1.1 и более новой версии. Если у вас другое Android-устройство или iPhone, то получаете стандартные AAC или SBC.

TWS-наушники имеют активное шумоподавление Adaptive ANC 2.0. Оно базируется на шести микрофонах и нейронной сети. Система имеет пять уровней как в шумоподавлении, так и в «прозрачном» режиме, и умеет адаптироваться к окружению в реальном времени.

В общем они качественное и крутое. Шум блокируется почти полностью, а когда «работает» прозрачный режим, то слышно все прекрасно. Также рекомендую включать адаптивный режим. С ним и шумоподавление будет когда надо, а когда будете разговаривать, то звук автоматически будет приглушаться и тогда наушники не надо снимать.





Также есть датчик снятия наушников, но его можно выключить или включить. Я его активировал и это очень удобно, когда ты снимаешь наушники, а музыка, видео или сериал автоматом ставятся на паузу, а затем включаются, когда ты вставляешь наушник в ухо.

Отдельного внимания заслуживают ИИ-функции, хоть и с важной оговоркой. Есть функция определения сирены, которая автоматически переключает на режим прозрачности, если рядом проехала скорая или полиция. Также есть функция определения голоса, снижает громкость, когда вы начинаете говорить с кем-то. А главное это реально работает. Однако если вам это не нужно, то каждую из этих возможностей дают просто выключить в приложении.

Есть и управление кивками головы. Например, кивок принимает звонок, а покачивание отклоняет. Также завезли ИИ-переводчик, предлагающий перевод в реальном времени на 22 языках прямо в уши. Однако все эти функции доступны исключительно в экосистеме Samsung. А вот для владельцев смартфонов других брендов Samsung Galaxy Buds 4 Pro превращаются уже в обычные (хоть и очень качественные) наушники.

Звук и микрофон

Звуковой профиль Samsung Galaxy Buds 4 Pro можно описать как энергичный и драйвовый. Басы глубокие и мощные. Для электронной музыки, хип-хопа и различной качественной поп-музыки это будет большим плюсом.





Звук в целом формирует выраженную V-образную звуковую сцену, из-за чего средние частоты немного отступают на задний план, а вокал звучит несколько более дистанционно, чем хотелось бы. Это некритично, но заметно при прослушивании, например, джаза или классики. А еще это, наверное, классическая схема для моделей, которые ориентируются на широкую аудиторию и рассчитаны на прослушивание музыки, и на просмотр видео, и на сериалы и фильмы и тому подобное. В этом плане они для всего подходят почти идеально.

Если вы немного аудиофил, или просто хотите еще больше улучшить звук, то ситуацию спасает встроенный эквалайзер и различные пресеты к нему. Например, я рекомендую попробовать «Динамический» или «Чистый», которые, по моему мнению, хорошо восстанавливают баланс по звуку.

В любом случае эти TWS-наушники однозначно поразили меня качеством своего звучания. Да, перекосы есть, но, напоминаю, это модель для широкого круга слушателей, поэтому в целом в этом сегменте звук у нее неожиданно яркий, динамичный, а главное детализированный.





Микрофоны Samsung Galaxy Buds 4 Pro просто отлично справляются со своей задачей. Голос передается четко, а шум окружения неплохо фильтруется. Редких ситуаций, когда собеседник жаловался бы на качество связи, за время тестирования не возникало. В целом это просто адекватная передача голоса не больше и не меньше.

Подключение, приложение и управление

Samsung Galaxy Buds 4 Pro быстро подключается к устройствам через Bluetooth 6.1. Также доступно подключение к двум устройствам одновременно (Multipoint).





Управлять наушниками можно через Galaxy Wearable (Android) или Galaxy AI app (iOS). Приложение поддерживает украинский язык, имеет понятный интерфейс и дает доступ к эквалайзеру, настройкам ANC, жестам и обновлениям прошивки. Все необходимое, как видите, здесь есть и даже больше. Также есть возможность искать каждый наушник по отдельности.

Если у вас новый телефон Samsung, то вам и отдельного приложения не надо, потому что оно уже вмонтировано в фирменную оболочку компании. Фактически это та же программа, только в более удобном формате, встроенная в интерфейс.

У новинки есть сенсорное управление через нажатия и свайпы. Оно хорошо откалибровано, поэтому случайных срабатываний не было. Все нажатия и прикосновения можно включать/выключать или менять под себя в том же приложении.





В целом надо немножко привыкнуть к нажатиям на ножку, особенно после свайпов по ней, но это занимает буквально день-два и не составляет проблему. Зато можно вообще не переживать за фантомные нажатия и тому подобное.

Автономная работа Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Картина с автономной работой Samsung Galaxy Buds 4 Pro неоднозначная. Официально Samsung обещает 6-7 часов с включенным ANC и до 26 часов с кейсом. Цифра просто нормальная да и в реальной жизни эти заявления соответствуют действительности. С прослушиванием музыки на громкости 20-30% большую часть времени и лишь изредка на 70-80% у меня держало заряд почти 8 часов.





Теперь переходим к нюансам для владельцев смартфонов Samsung. Говорят, что если активировать улучшенный кодек звука UHQ, то время работы сокращается до 4-4,5 часов, а это уже один из самых низких показателей в классе.

Также и у меня и у некоторых других пользователей происходил фантомный разряд кейса. Сначала я подумал, что у меня глюки и я может забыл зарядить наушники и тому подобное. Но потом обнаружил, что полностью заряженный кейс за несколько дней разрядился почти на половину. Я надеюсь, что это со временем исправят какими-то патчами или обновлениями прошивки, и что это вообще можно ими исправить. Или как вариант это какие-то побочные приколы, что дает функция поиска наушников, которая требует дополнительной или постоянной энергии.





У наушников есть быстрая зарядка, поэтому буквально 5-10 минут дают 2-3 часа прослушивания музыки. Поэтому если что, то подзарядить их можно очень быстро.

Опыт пользования Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Общее впечатление от нескольких недель тестирования Samsung Galaxy Buds 4 Pro приятное и даже очень. Samsung явно провела разную работу над наушниками, а главное, что их комфортно носить и они стильно выглядят. По крайней мере мне очень нравится их дизайн. Однако пластиковая прозрачная крышка точно будет царапаться и это станет заметно. Однако главное, что они не вываливаются и не мешают, и это даже во время активного спорта. А если что, то в комплекте есть три пары амбушюр, поэтому можно подобрать размер под себя лучше.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro точно удивили отличной функцией шумоподавления. Ее качество если не дотягивает до уровня Sony, то очень близко к нему подбирается. Это точно приятный бонус и то, за что эту модель будут любить.





Если вы глубоко в экосистеме Galaxy, то наушники станут тем самым «персональным ИИ-ассистентом», которым их позиционируют. Но если ваш смартфон не Samsung, то большинство этих преимуществ исчезает, и вы платите премиальную цену за очень хорошие, но все же более обычные наушники.

Фантомный разряд кейса надеюсь со временем исправят программно, но с этим можно жить, потому что звук здесь также крутой. Да он больше универсальный, для всего и многих стилей музыки, но для своего сегмента это очень достойное качество звучания. Плюс есть интересные пресеты эквалайзера, которые действительно улучшают и меняют звук.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy Buds 4 Pro продаются по цене от 9300 гривен. Однако цена в крупных «белых» сетях типа «Алло» составляет 10 699 гривен. Цена немаленькая, но и сегмент у нас здесь флагманский, поэтому для него ценник более чем вменяемый.

Конечно, важным конкурентом является Apple AirPods Pro 3, которые стоят от 10 300 гривен. Еще есть Google Pixel Buds Pro 2 с ценником от 12 499 гривен. За чуть более высокую цену они имеют лучшую автономность и кроссплатформенную совместимость без ограничений.

Как вариант есть более аудиофильские Bang&Olufsen BeoPlay E8 3.0 с ценой от 10 999 гривен. Из этого сегмента также выделю Jabra Elite 85t (цена от 9700 гривен).

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 Фантомный разряд кейса и сокращение времени работы с UHQ портят картину. Дизайн, эргономика 9 Футуристический дизайн и удобная посадка. Функции 8.5 Широкий набор ИИ-функций, но большинство заблокировано вне Samsung. Цена 7.5 Оправдана для владельцев Galaxy, но немного завышена для всех остальных. Качество звучания 9 Качественный, энергичный и детализированный звук даже с базовыми кодеками.