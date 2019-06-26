Acer дарит покупателям Predator Helios 300 дополнительный год гарантийного обслуживания!

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Хорошая новость для поклонников мобильного гейминга: в рамках новой акции компания Acer предоставляет в подарок дополнительный год гарантии на отдельные модели игровых ноутбуков Acer Predator Helios 300.

Ноутбук Acer Predator Helios 300 – наиболее массовая и доступная по цене модель в линейке Predator. Устройство сочетает внушительный агрессивный дизайн настоящего игрового «монстра» со сбалансированным оснащением и эффективной системой охлаждения с металлическими вентиляторами AeroBlade™ 3D толщиной всего 0,1 мм. Helios 300 доступен во множестве разнообразных конфигураций. Модель комплектуется 15,6 или 17,3 дюймовыми IPS экранами с частотой развертки до 144 Гц, процессорами Intel® Core™ i5/i7 8-го поколения и дискретной графикой вплоть до NVIDIA® GeForce GTX™ 1060 6GB.

Модели, участвующие в акции — https://geni.us/wHelios300.

Ознакомиться с обзором Acer Predator Helios 300 можно по ссылке.

Ключевые особенности: