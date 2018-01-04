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Обзор игрового ноутбука Acer Predator Helios 300
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Обзор игрового ноутбука Acer Predator Helios 300

Обзор игрового ноутбука Acer Predator Helios 300

Не так давно мы познакомились с игровым ноутбуком Acer Nitro 5, предлагающим своим покупателям производительную начинку за умеренные деньги. Predator Helios 300 – это решение для тех, кому мощности серии Nitro недостаточно, а внешний вид бюджетной линейки кажется простым.

Линейка Acer Predator Helios 300 G3-572
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 7
Диапазон цен: 29 505 − 52 247 грн

Комплектация

Ноутбук поставляется в стандартной картонной коробке с ручкой. Внутри, кроме компьютера, зарядное устройство с мощностью 200 Вт и документация.

Внешний вид

При взгляде на Helios 300 сразу узнаешь родство с серией Aspire VX и Nitro. Последний и вовсе кажется братом-близнецом. В целом, дизайн этих двух моделей очень схож, а различия кроются в деталях. Рецепт прост: берем хорошо обкатанный корпус, добавляем полировку граней и немного красных оттенков.

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Ноутбук ощущается дорогим, впрочем, при цене нашей конфигурации, он не имеет права оставлять какие-то другие впечатления. Правда, от игровой сущности не скрыться, здесь она проявляется везде. Начиная от логотипа Predator и заканчивая красными клавишами WASD на клавиатуре. Но, общее впечатление от дизайна положительное, ноутбук выглядит стильно, особенно вживую.

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Недостатки дизайна предыдущих серий перекочевали и сюда – толстые рамки дисплея и общие грубые черты дизайна.

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Материалы, сборка

Подладонная панель и крышка дисплейного блока выполнена из металла, а днище и рамка дисплея – из матового пластика. Металлические части довольно маркие, но, благодаря текстуре, отпечатки не очень заметны и легко удаляются. Качество сборки и подгонки деталей хорошее, люфтов или скрипов нет. Вес и толщина для ноутбука – 2,7 кг и 27 мм соответственно.

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Разъемы

Расположение проводных интерфейсов аналогично таковому в других сериях игровых ноутбуков Acer. Все необходимое здесь есть: 4 USB 3.0, один из которых – Type-C, замок Кенсингтон, HDMI, Ethernet, картридер и mini-jack. Последний расположен неудобно для игрового ноутбука – на правой стороне, что мешает при одновременном использовании гарнитуры и мыши.

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Клавиатура и тачпад

Клавиатура, по сравнению с Nitro 5, стала немного удобнее. Ход клавиш короткий, но ощутимый. Но, на этом достоинства клавиатуры заканчиваются. Основная претензия к кучному расположению клавиш навигации и цифрового блока, что вызывает дискомфорт при слепом использовании.

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Тачпад тоже неоднозначен, с одной стороны, он гладкий и крупный, палец скользит по нему легко, а с другой – клавиши заменяющие правую и левую кнопки мыши обладают очень длинным ходом.

Дисплей

В нашей конфигурации Acer Predator Helios 300 оснащен 15,6-дюймовой матрицей изготовленной компанией InnoLux (модель CMN N156HCE-EAA). В продаже также будут доступны 17-дюймовые модели. Дисплей выполнен по технологии IPS, а его разрешение – 1920х1080, частота обновления – 60 Гц.

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Для начала, оценим измеренные параметры экрана. Минимальный уровень яркости составил 18 кд/м², а максимальный – 201 кд/м². Контрастность – 1:1036, что относительно неплохо. Цветовая температура не дотянула до эталонных 6500К и находится на уровне 6200К. Цветопередача немного уходит в сторону зеленых и красных оттенков, что делает картинку визуально “теплой”.

По визуальным ощущениям, дисплей оставил хорошее впечатление. С одной стороны, “теплота” картинки понравилась, она приятная глазу, а само изображение контрастное. С другой, хотелось бы, чтобы максимальная яркость была чуть больше.

Производительность

На тестировании побывала одна из самых мощных конфигураций Helios 300: Intel Core i7 7700HQ с максимальной возможной частотой в 3,8 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 256 ГБ с интерфейсом PCI-e, жесткий диск на 1 ТБ и дискретная видеокарта GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти.

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В такой конфигурации никаких проблем с производительностью нет и быть не может. Helios 300 очень быстро включается, выходит из режима сна и запускает любые приложения. Последнее стало возможным не только благодаря мощному процессору, но и быстрому SSD LiteOn CA1-8D256. Скорость жесткого диска неплохая, но как для этого типа накопителей.

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Кстати, традиционно, Acer предусмотрела возможность легкого апгрейда накопителя и оперативной памяти. Жесткий диск вы можете заменить на еще один SSD, к примеру, а для памяти доступны два слота, максимальный объем ОЗУ может составляет 32 ГБ. Для доступа к этим комплектующим предусмотрены отдельные отсеки.

С играми у ноутбука тоже нет никаких проблем, GTX 1060 очень хорошо показывает себя на высоких и максимальных настройках, но режимы сглаживания в ряде случаев заметно сказываются на производительности. Поэтому, если вам важны стабильные 60 кадров в секунду, то лучше пожертвовать сглаживанием или снизить его качество до минимума.

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Игровые тесты (средний fps):

  • GTA V, Very High, FXAA + 2xMSAA – 90fps;
  • CS GO, High, 8xMSAA – 150fps;
  • Dirt Rally, Ultra, 8xMSAA – 40fps;
  • Battlefield 1, Ultra, TXAA – 80fps;
  • Crysis 3, Ultra, FXAA – 62fps;
  • The Witcher 3, Запредельное качество (Hairworks выкл.) – 55fps.

Охлаждение

Забор холодного воздуха осуществляется снизу, а выброс – сзади через правый воздуховод. При этом, подладонные поверхности и клавиатура не нагреваются, а вот играть на коленях не рекомендуем, днище нагревается сильно, да и перекрывать забор воздуха тоже не лучшая идея.

В несложных задачах, вроде браузинга, рабочая температура процессора составляет примерно 50 градусов, а шум минимальный. В играх система охлаждения повела себя, в целом, достойно, справившись с i7-7700HQ и не допустив его троттлинга. Более того, у ноутбука не возникло проблем с одновременным стресс-тестированием всех компонентов в AIDA64 на протяжении получаса. Максимальная температура процессора при этом не превысила 90 градусов, а видеочипа – 74. После часа игры в Crysis 3, который все еще способен устроить стресс комплектующим, температура процессора зафиксировалась на 90 градусах, а GTX 1060 – примерно 85.

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При максимальной нагрузке не стоит ожидать тихой работы, шум системы охлаждения напоминает порывы сильного ветра за окном – такова плата за мощные комплектующие. Не смотря на то, что встроенные динамики могут перекрыть шум, рекомендуем пользоваться наушниками с хорошей шумоизоляцией.

Автономность

Время работы от аккумулятора – не самая сильная сторона игровых ноутбуков. Helios 300 не стал исключением. В ноутбуке установлена несъемная батарея на 3300 мАч. В несложных задачах, вроде работы с документами и 50% яркости дисплея ноутбук держится, в среднем полтора часа. Игры, при работе от аккумулятора, также не самое веселое занятие, так как частота процессора и графического ядра снижается, а максимальная частота смены кадров блокируется на 30 к/с.

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Мультимедиа

В ноутбуке установлено два динамика, по громкости они могут соперничать с системой охлаждения. Их качество нельзя назвать плохим, даже на максимальной громкости. К сожалению, динамики направлены вниз и при использовании ноутбука на коленях они почти всегда будут перекрыты, но на столе проблем не возникает. Для видеосвязи предусмотрена веб-камера с максимальным разрешением 720р.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, производительность
Минусы: шумная СО, невысокая максимальная яркость дисплея
Вывод: Acer Predator Helios 300 не преподнес сюрпризов. За основу был взят знакомый дизайн с легким рестайлингом, мощный процессор предыдущего поколения и видеоадаптер среднего класса, поэтому получился хороший игровой ноутбук, хотя и не без недостатков. Среди них можно выделить шумную систему охлаждения и невысокую максимальную яркость дисплея. Но, если для вас они не критичны и важна высокая производительность, то на Helios 300 стоит обратить внимание.

Технические характеристики

Обзор игрового ноутбука Acer Predator Helios 300 Acer Predator Helios 300 G3-572 (NH.Q2BEU.002)
49 986 − 52 247 грн
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Тип Ноутбук
Конструкция Классический
Операционная система DOS
Диагональ, дюймов 15,6
Тип матрицы IPS
Тип покрытия матовое
Разрешение 1920x1080
Сенсорный -
Процессор Intel Core i7-7700HQ 
Частота, ГГц 2,8-3,8
Количество ядер процессора 4
Чипсет Intel HM175
Оперативная память, ГБ 16
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 32
Тип памяти DDR4
Жесткий диск, ГБ 1000
SSD, ГБ 256
Оптический привод -
Графический адаптер, объем памяти NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 ГБ
Внешние порты 2x USB 2.0 ,1x USB 3.0, 1х USB Type-C 3.1, 1х HDMI, 1хRJ-45, 1x headphone/mic-in(combo)
Картридер SD,SDHC,SDXC
WEB-камера +
Подсветка клавиатуры +
Сканер отпечатка пальцев -
Сетевой адаптер 10/100/1000
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0
3G/LTE -
Вес, кг 2,7
Размер, мм 390x266x26,75
Материал корпуса пластик
Цвет корпуса черный
Емкость, мАч 3220
Количество ячеек 3
Мощность, Вт*ч нет данных
Напряжение батареи, В нет данных
Тип аккумулятора Li-Ion
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