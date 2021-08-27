Avic.ua рекомендує: кращі ноутбуки для школяра і студента у 2021 році
На ринку представлений великий вибір ноутбуків для навчання, які відрізняються за ціною і можливостям. У цій статті ми розповімо, як вибрати ноутбук для школяра або студента, на які характеристики і особливості звертати увагу. Також розкажемо про п’ятірку кращих лептопів для навчання і роботи в ціновому сегменті до 20 000 грн на сайті avic.ua.
Який ноутбук краще вибрати для навчання
Основними пріоритетами при виборі ноута для навчання будуть:
|Компактність
|Варто віддавати перевагу моделям з тонким корпусом і діагоналлю екрану до 15.6 дюймів
|Автономність
|Для навчання краще вибирати модель з тривалим часом роботи — близько 6-8 годин буде більш ніж достатньо
|Швидкість роботи пристрою
|Щоб можна було повністю зануритися в навчання, не відволікаючись на дратівливі подвисания системи
Продуктивність ноутбука для навчання залежить від чотирьох основних компонентів:
|Центральний процесор
|Для навчання і нескладної роботи підійде будь-який процесор з 2-4 обчислювальними ядрами. Робота з браузером, текстовим редактором, запуск базових програм і додатків — тут цілком можна обійтися бюджетним CPU
|Об’єм оперативної пам’яті
|ОЗУ служить для тимчасового зберігання даних тих процесів, які запущені на комп’ютері. Для навчання, як правило, цілком достатньо 8-16 ГБ оперативної пам’яті
|Відеокарта
|Бюджетні ноутбуки для студентів і школярів найчастіше оснащуються інтегрованим графічним ядром — його цілком достатньо для мультимедійних завдань на зразок перегляду роликів, фільмів, серіалів. Для навчання та повсякденного використання дискретна відеокарта зовсім не обов’язкова
|Тип накопичувача — жорсткий диск або SSD
|Жорсткі диски працюють повільніше, але вартість в цьому випадку буде нижче приблизно в 2-3 рази. SSD, або твердотільні накопичувачі, коштують дорожче, але швидкість читання і запису в їхньому випадку вище приблизно в 10-15 разів у порівнянні з HDD. На практиці це відчутно економить час, так як операційна система і всі програми, встановлені на SSD, завантажуються набагато швидше.
Тепер, коли з критеріями вибору розібралися, розглянемо бюджетні ноутбуки до 20 000 грн, адже приблизно стільки потрібно в 2021 році для покупки гарного лептопа.
ТОП-5 ноутбуків вартістю до 20 000 грн
Ми підібрали п’ять моделей в ціновому сегменті до 20 000 грн, які ідеально підійдуть для навчання, роботи і повсякденних завдань:
- Lenovo IdeaPad 3 15IIL05.
- Dell Inspiron 3501.
- Lenovo Chromebook FLEX 5 13IML05.
- Acer Swift 3 SF314-59-30GR Silver.
- MSI Modern 14 B10MW.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05
Лептоп на базі потужного двоядерного процесора Intel Core i5-1035G1 десятого покоління.
Цей процесор здатний знижувати частоту до 1 ГГц, а під навантаженням автоматично розганяється до 3.6 ГГц завдяки технології Turbo Boost. Оснащений вбудованою графікою Intel UHD Graphics 630 з 24 обчислювальними блоками, якої цілком достатньо для роботи стандартного пакета програм і додатків.
Основні характеристики IdeaPad 3 15IIL05:
- 8 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR4;
- SSD-накопичувач об’ємом 256 ГБ;
- 15.6-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD (1920×1080);
- акумулятор ємністю 45 Вт / год, якого в середньому вистачає на 6-8 годин автономної роботи.
До переваг даної моделі можна віднести наявність підсвітки на клавіатурі і покриття антивідблиску екрану. Крім того, важить цей ноутбук для навчання всього 1.7 кг.
Ноутбук Dell Inspiron 3501
Один з найбільш високопродуктивних ноутбуків для школярів в своїй ціновій категорії, оснащений:
- 4-ядерним процесором Intel Core i5-1135G7 з потужною вбудованою графікою від Intel;
- 16 ГБ оперативної пам’яті DDR4;
- SSD-накопичувачем на 256 ГБ.
Також має TN-дисплей з матовим покриттям з розширенням Full HD. При діагоналі 15.6 дюймів це дає відносно високу щільність пікселів, картинка на дисплеї якісна і деталізована. Єдиний недолік — тип матриці тут TN, а тому на широкі кути огляду розраховувати не доводиться. Виробник заощадив на екрані, але зате забезпечить потужну апаратну начинку — зокрема, тут встановлено аж 16 ГБ оперативної пам’яті, завдяки чому ноут для навчання буде придатний ще як мінімум 5-6 років.
Ноутбук Lenovo Chromebook FLEX 5 13IML05
Тонкий, легкий і елегантний лептоп трансформер від китайського бренду Lenovo, що характеризується дуже скромними габаритами завдяки діагоналі 13.3 дюйма.
Унікальна особливість даної моделі — наявність сенсорного екрану і від’єднувана клавіатура, що дозволяє в одну мить перетворити ноутбук в компактний планшет.
«Залізо» цілком стандартне для цього класу:
- бюджетний процесор Intel Core i3-10110U з двома ядрами;
- 8 Гб оперативної пам’яті;
- 13.3-дюймовий дисплей на базі матриці IPS;
- 128 ГБ накопичувач SSD.
І все це працює на базі операційної системи Chrome OS. Важить ноутбук для навчання скромні 1.35 кг при розмірах 310x214x17 мм, завдяки чому легко поміститься навіть в невеликий рюкзак або сумку.
Бюджетний ноутбук Acer Swift 3 SF314-59-30GR
Найдоступніший лептоп з нашого ТОП-5, який практично ні в чому не поступається конкурентам.
Його характеристики:
- 14-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD;
- 2-ядерний процесор Intel Core i3-1115G4 з вбудованою графікою;
- 8 ГБ оперативної пам’яті DDR4;
- SSD-накопичувач на 256 ГБ;
- акумулятор ємністю 48 Вт / год.
До переваг Acer Swift 3 SF314-59-30GR можна віднести високу якість збірки і матеріалів, преміальний дизайн і відмінну автономність — при активованому збалансованому енергоспоживанні девайс стабільно пропрацює до 10 годин без підзарядки. При цьому він має рекордно малу вагу, всього 1.22 кг.
Ноутбук MSI Modern 14 B10MW
Остання модель — Modern 14 B10MW від тайванського бренду MSI.
Ключові переваги:
- топова батарея на 50 Вт/год;
- якісні стереодинаміки, що забезпечують високоякісне відтворення звуків на всіх чутному діапазоні частот;
- відмінна передача кольору завдяки 8-бітної IPS-матриці;
- практично повна відсутність рамок навколо екрану.
Апаратно-технічні характеристики тут цілком стандартні для цієї категорії лептопів — 2-ядерний CPU Intel Core i3-10110U з інтегрованим GPU і 8 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR4. Загалом стільки, скільки і потрібно середньостатистичному ноутбуку для школяра або студента в 2021 році. У ціновій категорії ноутбуків до 20 000 грн цей є одним з найдоступніших, але в той же час і якісних.
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