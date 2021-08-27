Avic.ua рекомендує: кращі ноутбуки для школяра і студента у 2021 році





На ринку представлений великий вибір ноутбуків для навчання, які відрізняються за ціною і можливостям. У цій статті ми розповімо, як вибрати ноутбук для школяра або студента, на які характеристики і особливості звертати увагу. Також розкажемо про п’ятірку кращих лептопів для навчання і роботи в ціновому сегменті до 20 000 грн на сайті avic.ua.

Який ноутбук краще вибрати для навчання

Основними пріоритетами при виборі ноута для навчання будуть:

Компактність Варто віддавати перевагу моделям з тонким корпусом і діагоналлю екрану до 15.6 дюймів Автономність Для навчання краще вибирати модель з тривалим часом роботи — близько 6-8 годин буде більш ніж достатньо Швидкість роботи пристрою Щоб можна було повністю зануритися в навчання, не відволікаючись на дратівливі подвисания системи

Продуктивність ноутбука для навчання залежить від чотирьох основних компонентів:

Центральний процесор Для навчання і нескладної роботи підійде будь-який процесор з 2-4 обчислювальними ядрами. Робота з браузером, текстовим редактором, запуск базових програм і додатків — тут цілком можна обійтися бюджетним CPU Об’єм оперативної пам’яті ОЗУ служить для тимчасового зберігання даних тих процесів, які запущені на комп’ютері. Для навчання, як правило, цілком достатньо 8-16 ГБ оперативної пам’яті Відеокарта Бюджетні ноутбуки для студентів і школярів найчастіше оснащуються інтегрованим графічним ядром — його цілком достатньо для мультимедійних завдань на зразок перегляду роликів, фільмів, серіалів. Для навчання та повсякденного використання дискретна відеокарта зовсім не обов’язкова Тип накопичувача — жорсткий диск або SSD Жорсткі диски працюють повільніше, але вартість в цьому випадку буде нижче приблизно в 2-3 рази. SSD, або твердотільні накопичувачі, коштують дорожче, але швидкість читання і запису в їхньому випадку вище приблизно в 10-15 разів у порівнянні з HDD. На практиці це відчутно економить час, так як операційна система і всі програми, встановлені на SSD, завантажуються набагато швидше.

Тепер, коли з критеріями вибору розібралися, розглянемо бюджетні ноутбуки до 20 000 грн, адже приблизно стільки потрібно в 2021 році для покупки гарного лептопа.

ТОП-5 ноутбуків вартістю до 20 000 грн

Ми підібрали п’ять моделей в ціновому сегменті до 20 000 грн, які ідеально підійдуть для навчання, роботи і повсякденних завдань:

Lenovo IdeaPad 3 15IIL05.

Dell Inspiron 3501.

Lenovo Chromebook FLEX 5 13IML05.

Acer Swift 3 SF314-59-30GR Silver.

MSI Modern 14 B10MW.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05

Лептоп на базі потужного двоядерного процесора Intel Core i5-1035G1 десятого покоління.

Цей процесор здатний знижувати частоту до 1 ГГц, а під навантаженням автоматично розганяється до 3.6 ГГц завдяки технології Turbo Boost. Оснащений вбудованою графікою Intel UHD Graphics 630 з 24 обчислювальними блоками, якої цілком достатньо для роботи стандартного пакета програм і додатків.

Основні характеристики IdeaPad 3 15IIL05:

8 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR4;

SSD-накопичувач об’ємом 256 ГБ;

15.6-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD (1920×1080);

акумулятор ємністю 45 Вт / год, якого в середньому вистачає на 6-8 годин автономної роботи.

До переваг даної моделі можна віднести наявність підсвітки на клавіатурі і покриття антивідблиску екрану. Крім того, важить цей ноутбук для навчання всього 1.7 кг.

Ноутбук Dell Inspiron 3501

Один з найбільш високопродуктивних ноутбуків для школярів в своїй ціновій категорії, оснащений:

4-ядерним процесором Intel Core i5-1135G7 з потужною вбудованою графікою від Intel;

16 ГБ оперативної пам’яті DDR4;

SSD-накопичувачем на 256 ГБ.

Також має TN-дисплей з матовим покриттям з розширенням Full HD. При діагоналі 15.6 дюймів це дає відносно високу щільність пікселів, картинка на дисплеї якісна і деталізована. Єдиний недолік — тип матриці тут TN, а тому на широкі кути огляду розраховувати не доводиться. Виробник заощадив на екрані, але зате забезпечить потужну апаратну начинку — зокрема, тут встановлено аж 16 ГБ оперативної пам’яті, завдяки чому ноут для навчання буде придатний ще як мінімум 5-6 років.

Ноутбук Lenovo Chromebook FLEX 5 13IML05

Тонкий, легкий і елегантний лептоп трансформер від китайського бренду Lenovo, що характеризується дуже скромними габаритами завдяки діагоналі 13.3 дюйма.

Унікальна особливість даної моделі — наявність сенсорного екрану і від’єднувана клавіатура, що дозволяє в одну мить перетворити ноутбук в компактний планшет.

«Залізо» цілком стандартне для цього класу:

бюджетний процесор Intel Core i3-10110U з двома ядрами;

8 Гб оперативної пам’яті;

13.3-дюймовий дисплей на базі матриці IPS;

128 ГБ накопичувач SSD.

І все це працює на базі операційної системи Chrome OS. Важить ноутбук для навчання скромні 1.35 кг при розмірах 310x214x17 мм, завдяки чому легко поміститься навіть в невеликий рюкзак або сумку.

Найдоступніший лептоп з нашого ТОП-5, який практично ні в чому не поступається конкурентам.

Його характеристики:

14-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD;

2-ядерний процесор Intel Core i3-1115G4 з вбудованою графікою;

8 ГБ оперативної пам’яті DDR4;

SSD-накопичувач на 256 ГБ;

акумулятор ємністю 48 Вт / год.

До переваг Acer Swift 3 SF314-59-30GR можна віднести високу якість збірки і матеріалів, преміальний дизайн і відмінну автономність — при активованому збалансованому енергоспоживанні девайс стабільно пропрацює до 10 годин без підзарядки. При цьому він має рекордно малу вагу, всього 1.22 кг.

Остання модель — Modern 14 B10MW від тайванського бренду MSI.

Ключові переваги:

топова батарея на 50 Вт/год;

якісні стереодинаміки, що забезпечують високоякісне відтворення звуків на всіх чутному діапазоні частот;

відмінна передача кольору завдяки 8-бітної IPS-матриці;

практично повна відсутність рамок навколо екрану.

Апаратно-технічні характеристики тут цілком стандартні для цієї категорії лептопів — 2-ядерний CPU Intel Core i3-10110U з інтегрованим GPU і 8 ГБ оперативної пам’яті стандарту DDR4. Загалом стільки, скільки і потрібно середньостатистичному ноутбуку для школяра або студента в 2021 році. У ціновій категорії ноутбуків до 20 000 грн цей є одним з найдоступніших, але в той же час і якісних.

На сайті Avic.ua представлений широкий вибір ноутбуків, які підійдуть для виконання різних задач.