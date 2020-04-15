Бесплатные видеоконференции стали инновацией от телефонии Zadarma

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Облачная телефония Zadarma теперь поддерживает бесплатные видеоконференции. Пользователи могут использовать для общения окно браузера, при этом дополнительная регистрация или инсталляция программ не требуется.

Разработка компании Zadarma открывает новые возможности в сфере формирования бесплатных видеоконференций в целях общения с удаленными офисами и работниками.

Ключевым преимуществом можно назвать простоту подключения продукта. Достаточно перейти в личный кабинет пользователя, создать новую комнату и передать ссылку оставшимся участникам диалога. При этом участники конференции ничего устанавливать не будут. Даже регистрироваться нет необходимости. Человек просто открывает ссылку в окне браузера и попадает в комнату для общения.

Приложение Zadarma Conf доступно пользователям устройств на базе Android и iOS. Скачать необходимые программы можно в сервисах Google Play и App Store.

К базовым возможностям коллективных звонков Zadarma относятся следующие параметры:

Возможность одновременно подключать к диалогу до 100 человек. Время общения ничем не ограничивается. Поток видео вещания зашифрован. Качество связи поддерживает разрешение HD. Получить доступ можно при помощи различных устройств. Поддерживается возможность демонстрации экрана. В интегрированном чате можно обмениваться сообщениями и контентом.

В целях организации поддержки клиентов в сложное время сервис Zadarma предлагает каждому пользователю скидку в размере 30% на два месяца на тариф Офис Украина, а на тариф Офис ЕС предоставляется скидка 50%.

В рамках каждого предложения заказчик получает виртуальный телефонный номер, минуты на исходящие телефонные звонки, а также широкий спектр параметров АТС, например, облако для хранения данных, голосовое меню и прочие компоненты.

Предложение доступно благодаря промокодам RemoteOfficeUA или RemoteOfficeEU. Ввести эти коды можно в личном кабинете сервиса.

Кроме того каждый пользователь обладает возможностью самостоятельного выбора простой тарифной модели с бесплатной облачной АТС, а также интегрированной CRM-системой ZCRM.