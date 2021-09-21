Безкоштовна передплата на Adobe Creative Cloud з вибраними продуктами ASUS





Сучасні розробники цифрового контенту потребують потужних інструментів, тож компанія ASUS спільно з Adobe вирішила запропонувати їм комплексне рішення. Доповніть своє потужне апаратне рішення топовим програмним забезпеченням, яке надасть вам усе необхідне для втілення в життя креативних ідей.

Купуючи продукти ASUS, що відповідають умовам програми, ви можете отримати безкоштовну тримісячну або місячну передплату на пакет Adobe Creative Cloud. Він містить повну колекцію програмного забезпечення Adobe для творчості: починаючи від культового графічного редактора Adobe Photoshop і закінчуючи такими інноваційними інструментами, як Adobe XD. Разом із програмами ви також отримуєте вбудовані шаблони для швидкого запуску проєктів і покрокові посібники, які допоможуть прискорити роботу з необхідними робочими інструментами та вдосконалити свої навички. Це цілий творчий світ, який завжди поруч і готовий допомогти в реалізації творчих задумів.

Для участі у програмі, яка діятиме до 15 вересня 2022 року, потрібно придбати вибрані моделі продукції ASUS: ноутбуки, ПК, монітори, проєктори, материнські плати тощо. Отримати безкоштовну передплату можна через додаток MyASUS або на офіційному сайті ASUS.

Дізнатися більше про умови програми та знайти повний перелік акційних продуктів можна на офіційному сайті ASUS за посиланням https://www.asus.com/ua-ua/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/.

Про компанію ASUS

ASUS – міжнародна компанія, відома своїми найкращими у світі материнськими платами, ПК, моніторами, відеокартами та маршрутизаторами. У 2020 році авторитетний журнал Laptop Mag визнав її найкращим виробником ноутбуків. Завдяки сучасному дизайну та інноваціям ASUS є лідером галузі, пропонуючи широкий асортимент високоякісних рішень для геймингу, розробки контенту та сфери AIoT, які приносять комфорт і радість кожному користувачеві. Беззастережно слідуючи девізу «У пошуках неймовірного», понад 5000 першокласних інженерів-розробників у штаті ASUS створюють продукцію, завдяки якій вона вважається однією з найбільш інноваційних у світі компаній. У 2020 році ASUS здобувала в середньому понад 11 престижних нагород щодня й увійшла до рейтингу найбільш шанованих компаній світу за версією журналу Forbes, і до переліку компаній, які викликають найбільше захоплення, за версією видання Fortune.