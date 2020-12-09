Безопасность нового поколения: Родительский контроль от Bitdefender, как уберечь вашего ребенка?

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Одним из решений проблемы безопасности ребенка в сети является установка антивируса Bitdefender c функцией «Родительский контроль», который предназначен для блокировки доступа к различным интернет-ресурсам, содержащим информацию о наркотиках, насилии и т.п.

В линейке домашних антивирусов от Bitdefender функция «Родительский контроль» представлена в нескольких продуктах: Bitdefender Total Security, Bitdefender Family Pack, Bitdefender Internet Security. Каждый из них неоднократно удостоен наград от авторитетных независимых лабораторий таких, как AV-TEST и AV-Comparatives. Несмотря на то, что антивирусы Bitdefender одни из лучших на рынке безопасности, они еще просты в использовании и легко развертываются.

С функцией «Родительский контроль» от Bitdefender, вы можете ограничивать доступ ребенка к определенным приложениям, веб-сайтам, получать уведомления о кибер-буллинге, блокировать потенциально опасный онлайн-контент, обнаженные изображения, управлять экранным временем детей и отслеживать их место нахождения.

Как же установить и настроить «Родительский контроль» от Bitdefender?

Запустите решение безопасности Bitdefender, чтобы получить доступ к «Родительскому контролю». В аккаунте Bitdefender Central добавьте профиль ребенка.

После того, как вы создали профиль добавьте устройства ребенка.

Как ограничить доступ к конкретному сайту?

Для того, чтобы ограничить доступ к конкретному веб-сайту зайдите в свою учетную запись Bitdefender Central и выполните действия указаны на изображении ниже.

Как контролировать время пребывания ребенка в Интернет?

Необходимо войти в свою учетную запись Bitdefender Central и зайти в раздел «Родительский контроль». Затем на правой боковой панели управления выбрать меню «Параметры» и в выпадающем списке выбрать раздел «Время, проведенное у экрана». Теперь вы можете просмотреть отчет об активности ребенка и выбрать интервалы времени пребывания ребенка в сети, установить лимит на день, а также добавить расписание.

Как запретить ребенку играть в неподобающие игры?

С помощью функции «Родительский контроль» от Bitdefender можно контролировать, к какому контенту у ребенка есть доступ на локальном компьютере или устройстве и, таким образом, ограничить доступ к определенному приложению или игре.

Функция «Родительский контроль» от Bitdefender, как мы видим, полезна для управления доступом в Интернет ребенка. Кроме того, решение простое в использовании и настройке, подойдет, как новичкам, так и опытным пользователям.