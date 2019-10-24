Black Friday в Comfy: топовые ноутбуки для работы и развлечений

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Black Friday — день грандиозных скидок, и в этом году 29 ноября не станет исключением. Праздник пришел из США и был тепло встречен украинской аудиторией. Черная пятница 2019 коснется и магазина Comfy.ua, где отдельные категории товаров получат заветные желтые ценники. Бытовая техника, фотооборудование, гаджеты или планшеты — кто знает, может скидки будут на ваш желанный девайс. Запасаемся терпением, а пока предлагаем посмотреть топовые ноутбуки, которые уже доступны на виртуальных прилавках магазина.

Невозможно удержаться: крутые ноуты под твои потребности

Документы, социальные сети, фильмы и музыка — все в одном устройстве. С ноутбуком легко продолжать работу вне стен офиса, в поездке или на деловой встрече. Выбирайте бюджетные модели, которые станут незаменимыми помощниками на пути к достижению целей:

Lenovo IdeaPad 320-14IAP (80XQ007ARA) Onyx Black. Легкий и компактный ноутбук для учебы и офисной работы. Клавиатура с плавным ходом удобна для набора больших объемов текста, а на ярком 14-дюймовом экране приятно смотреть фильмы. Объем ОЗУ — 4 ГБ с возможностью расширения до 8 ГБ. Этого более чем достаточно для работы в сети и офисных приложениях.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKBR (81DE031NRA) Platinum Grey. Стильная 15-дюймовая модель с Full HD экраном прячет под корпусом производительный процессор Core i3-7020U и 8 ГБ ОЗУ. Вместительного хранилища на 2 ТБ хватит для сбережения больших объемов контента, документов, фильмов и презентаций. Приятно удивляют показатели автономности — до 6 часов работы на одном заряде, а это практически полноценный рабочий день.

Игра началась!

У геймеров особые запросы к ноутбукам. Они должны быть мощными, с крутыми экранами и дополнительными клавишами. Ловите производительные игровые модели для самых требовательных пользователей:

Acer Nitro 5 AN515-54 (NH.Q5AEU.016) Black. Яркий агрессивный дизайн устройства и эффектная подсветка сразу привлекают внимание. За реалистичное и красочное изображение отвечает 15-дюймовый Full HD экран с IPS-матрицей, а за счет тонких рамок площадь монитора составляет 80% лицевой панели. Победа близко, когда под «капотом» процессор Intel Core i5 девятого поколения и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050.

HP Pavilion Gaming 15-cx0041ur (4PP88EA). С этим игровым зверем остаться в тени сложно, оригинальный дизайн притягивает взгляды. Забудьте о «тормозах», машина справится с играми ААА-класса и выдержит многозадачный режим. Графика на отличном уровне благодаря NVIDIA GeForce GTX 1050. Высококлассное звучание погружает в виртуальный мир благодаря технологии HP Audio Boost и аудиосистеме BO PLAY.

Asus FX504GD-E41210T Black. Модель с агрессивным стильным дизайном создана для геймеров. 15,4-дюймовый экран с широкими углами обзора радует отличной картинкой: цветовой охват 130% в sRGB обеспечивает натуральные красочные оттенки. Ноутбук максимально защищен от перегрева за счет специальных каналов пылеотвода, увеличенного отверстия для вывода тепла и охлаждающего кулера WASD под клавиатурой.

Покупай лучшее

Расставьте приоритеты по задачам, чтобы подобрать ноутбук, идеально соответствующий потребностям. Легкие и компактные модели – для путешественников и фрилансеров, с мощной видеокартой и IPS-матрицей – для геймеров, производительные с большим хранилищем – для бизнеса и работы с контентом. Детально изучите характеристики устройств на сайте и почитайте отзывы. Подписывайтесь на рассылку Comfy.ua и будете в центре самых горячих новостей и предложений.