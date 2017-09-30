Blackview S8 – смартфон с тонкими рамками, доступный для всех
Нет сомнений, что смартфоны с тонкими рамками станут главной темой мобильного рынка во второй половине этого года, ведь производители постепенно выходят на «тропу войны» друг с другом со своими «безрамочными» моделями. Поэтому нам, компании Blackview, действительно нужно было выпустить смартфон, который с одной стороны был бы с тонкими рамками, а с другой, имел бы доступную цену.
Решением этой задачи стало появление модели Blackview S8 с отличным дизайном и тоники рамками вокруг дисплея. Отметим основные особенности смартфона:
- 5.7-дюймовый HD экран с соотношением сторон 18:9, который занимает практически всю лицевую панель;
- 4-ядерный процессор MTK6750T, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 64 ГБ встроенной;
- Аккумулятор на 3180 мАч;
- В смартфоне установлено сразу 4 камеры: две основные 13 мегапиксельные и две фронтальные с таким же разрешением;
- Операционная система Android 7.0 с последующим обновлением до Android 8.1 в конце этого года;
- Три великолепных цвета: шелковое золото, коралловый синий, магический черный.
Как видно, это не полностью безрамочный смартфон с избыточной производительностью, но это модель для всех. К слову, Blackview S8 начнёт продаваться в октябре, и попробуйте угадать, какой будет его цена, если смартфон позиционируется как «доступный для всех»?
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