DC Link Group и Apacer підписали дистриб’юторський контракт





Відтепер DC Link Group стала офіційним дистриб’ютором тайванського виробника на українському ринку. Apacer, що вже 24 роки спеціалізується на виробництві цифрових систем зберігання інформації, співпрацюватиме з DC Link Group в таких товарних категоріях, як оперативна пам’ять, SSD, зовнішні диски.

«Питання нашої офіційної дистриб’юції бренду Apacer було лише питанням часу, — розповідає Олексій Берлетов, CEO DC Link Group. — Адже ми займаємо лідерські позиції на ринку України саме в тих категоріях, в яких спеціалізується Apacer. Це – оперативна пам’ять, SSD, флеш-накопичувачі. В цій ніші ми за кілька останніх років суттєво вирвалися вперед і, впевнений, що наша співпраця з Apacer ще більше посилить наші спільні позиції на ринку»

Apacer є одним з провідних світових виробників цифрових пристроїв для зберігання інформації – як для великих промислових завдань, так і для щоденного використання в побуті. «Acces the best» — Доступ до кращого – офіційний слоган та філософія компанії, що декларує потужність, якість та інноваційність всіх продуктів.

«Як давні партнери, ми дуже раді перейти на новий рівень співпраці з DC Link Group, особливо враховуючи динаміку зростання компанії на ринку IT-дистриб’юції в сегменті пристроїв цифрової пам’яті,- каже Соні Янг керівник департаменту продажів регіону EMEA компанії Apacer, – Впевнений, що наше партнерство збільшить і поглибить нашу присутність на українському ринку та стане корисним та вигідним»

DC Link Group – провідний IT-дистриб’ютор України з власним виробництвом та сервісною підтримкою. Більше 19 років компанія є надійним постачальником продуктів та рішень високих технологій на український ринок. В число 3 000 клієнтів входять національні та регіональні мережі, дилери, інтегратори, інтернет-роздріб. Філіали компанії відкриті в Києві, Одесі, Запоріжжі, Львові. У Харкові знаходиться штаб-квартира, виробництво та сучасний логістичний комплекс.