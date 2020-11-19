DC Link Group объявляет о начале сотрудничества с брендом Vestfrost

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Новая торговая марка в портфеле брендов компании DC Link Group — Vestfrost, родом из Дании, с более чем полувековой историей успеха. В статусе официального дистрибьютора на украинском рынке DC Link Group будет представлять холодильники, морозильные камеры, посудомоечные, стиральные и сушильные машины, а также и встраиваемую технику для кухни.

«Нашим партнерством с Vestfrost мы подтверждаем свое почтение качеству и продолжаем свой курс на развитие направления бытовой техники, определенный компанией, как один из стратегических, — отмечает CEO DC Link Group Алексей Берлетов. — Учитывая наш многолетний опыт, большую клиентскую базу, выстроенные бизнес-процессы, я абсолютно уверен в успешном сотрудничестве наших компаний на территории Украины».

По словам Алексея Берлетова, ценности, которые пропагандирует Vestfrost, также близки и DC Link Group как дистрибьютору. Это — качество, надежность, экологичность и долговечность их продукции. Компания была основана в Дании в 1963 году с целью создать лучшие в мире холодильники и морозильники. За полвека продажи превысили 15000000 единиц, а торговая линейка пополнилась новыми категориями.

«Я считаю, что благодаря мощностям и ресурсам такого дистрибьютора как DC Link Group мы сможем значительно расширить географию представленности ТМ Vestfrost в Украине и предоставить возможность украинцам покупать качественную, доступную и надежную технику с сервисной поддержкой в ​​любом уголке нашей страны — рассказывает Владислав Онищенко, директор ООО «ВФД» эксклюзивного представителя Vestfrost в Украине с 2002 года. — Мы рассчитываем на эффективное взаимодействие и плодотворное партнерство».

DC Link Group — мультиканальный дистрибьютор высоких технологических решений с собственным производством и сервисной поддержкой, активно развивает и направление бытовой техники. В число 3000 клиентов компании входят национальные и региональные сети, дилеры, интернет-розница. Филиалы открыты в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове. Штаб-квартира, производство и современный логистический комплекс расположены в Харькове.