DC Link Group включила в портфель брендов тайванский ASRock

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Украинский дистрибьютор DC Link Group стал официальным представителем одного из лидеров на рынке компьютерных компонентов – компании из Тайваня ASRock. Дистрибьюторский договор охватывает все категории продуктов, а это – видеокарты, сетевое оборудование, серверы и рабочие станции, коммерческие и мини-ПК, платы. Продукция рассчитана для реализации не только геймерских, но также офисных и домашних решений.

«Мы продолжаем активную политику по усилению наших позиций на рынке IT-дистрибьюции Украины. И партнерство с ASRock для DC Link Group является важным шагом на этом пути, так как в конечном счете от эффективного сотрудничества всегда выигрывают потребители, которым мы предлагаем абсолютно уникальные решения и качественные продукты» — отметил исполнительный директор DC Link Group, Алексей Берлетов.

Компания ASRock и DC Link Group – компании-одногодки, обе созданы в 2002 г. За 18 лет ASRock стал ведущим мировым производителем компьютерных комплектующих. А DC Link Group — одним из ключевых игроков рынка индустрии высоких технологий Украины.

«Мы рассчитываем, что партнерство с DC Link Group позитивно скажется на популяризации нашего бренда в Украине. Ведь ресурсов и опыта у компании достаточно, чтобы наше сотрудничество принесло максимально высокие результаты для всех участников процесса» — сообщил Эльнур Алиев, топ менеджер компании ASRock.

Компания ASRock, уже который год показывает стабильный рост не только в качестве продукции, но и в финансовых показателях. Старт продаж видеокарт и экспансия на европейский и американский рынок приносят ежегодный рост прибыли до 30%.

DC Link Group – один из крупнейших украинских дистрибьюторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, средств связи. Филиалы компании работают по всей Украине, собственные производственно-логистический центр и транспортно-логистические комплексы помогают оптимизировать процессы и повысить качество услуг. А штат высококлассных специалистов постоянно отслеживает тенденции развития мирового рынка информационных и компьютерных технологий, для максимально качественного сервисного обслуживания.