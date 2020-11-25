DJI представляет лидар Zenmuse L1 и полнокадровую камеру для аэрофотосъемки Zenmuse P1

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Компания DJI, мировой лидер в области гражданских беспилотных летательных аппаратов и технологий аэрофотосъемки, представила подвесы Zenmuse L1 и Zenmuse P1 для своей флагманской коммерческой платформы дронов Matrice 300 RTK. Лидар Zenmuse L1 радикально меняет положение дел в отрасли, обеспечивая бóльшую эффективность при доступной цене без ущерба для качества и точности данных. Полнокадровая камера со сменными объективами Zenmuse P1 устанавливает новые стандарты качества и точности аэрофотосъемки.

Новый лидар DJI Zenmuse L1 является наиболее подходящим решением в индустрии дронов для профессионалов в области геопространственных данных, геодезии и строительства.

«С появлением в линейке продуктов DJI лидара Zenmuse L1 и камеры Zenmuse P1 мы получили возможность предложить корпоративным клиентам полностью интегрированное комплексное решение. Доступный по цене лидар идеально подходит для работы с лучшим коммерческим дроном DJI Matrice 300 RTK. Там, где требуется сбор точных геопространственных данных, этот комплект обеспечит быструю и качественную работу без лишних финансовых затрат. Полнокадровая камера со сменной оптикой Zenmuse P1 обеспечивает недоступный ранее уровень качества» — подчеркнул руководитель департамента инфраструктурных и агрорешений DJI | QUADRO.UA Валерий Евтушенко.

Zenmuse L1 — первое лидарное решение DJI для аэросъемки

В процессе аэросъемки лидар играет жизненно важную роль. В условиях слабой освещенности или на участках с густой листвой, где традиционные методы фотограмметрии с помощью дронов не работают, лидар позволяет быстро получить точные модели сложных структур в виде облаков полноцветных точек.

DJI Zenmuse L1 — это первое лидарное решение DJI для аэрофотосъемки и большой прорыв в демократизации лидарных технологий, поскольку он прост в использовании.

DJI Zenmuse L1 объединяет мощный и сверхлегкий модуль лидара Livox с углом обзора 70°, высокоточный IMU и 20-мегапиксельную камеру с 1-дюймовой CMOS матрицей и механическим затвором на 3-осевом стабилизированном подвесе. Zenmuse L1 создает полноцветные модели облаков точек в режиме реального времени или позволяет получать данные облаков точек на большой площади (до 2 км2) в полете. Простота и скорость сбора качественных лидарных данных беспрецедентны благодаря производительности 240 000 точек в секунду и дальности обнаружения до 450 метров. Модуль поддерживает как режим линейного сканирования, так и режим неповторяющегося сканирования. Это обеспечивает полный охват интересующей области за очень короткое время.

При использовании Zenmuse L1 с флагманской коммерческой платформой дронов DJI Matrice 300 RTK и геодезическим программным обеспечением DJI Terra, клиенты получают законченное и универсальное решение, которое предоставляет пользователям трехмерные данные в реальном времени. Благодаря степени защиты IP44 Zenmuse L1 может работать в дождь или туман, а активный метод сканирования позволяет выполнять работу даже в условиях слабой освещенности.

Уникальный метод неповторяющегося сканирования лидара Livox позволяет устройству собирать данные в любом направлении, что очень важно для картографических приложений. Лидар способен легко «проникать» сквозь растительный покров и листву. В сельском и лесном хозяйстве будут весьма полезны данные о плотности растительности, ее количестве и тенденциях роста. Сотрудники службы экстренного реагирования смогут использовать информацию из полноцветных облаков точек для принятия обоснованных решений. DJI Zenmuse L1 станет незаменимым помощником в зоне особого риска или опасной среде, что часто необходимо в нефтегазовой, горнодобывающей отраслях и энергетике.

Новая полнокадровая камера Zenmuse P1 благодаря комбинации полнокадрового сенсора, сменных объективов с фиксированным фокусным расстоянием 24/35/50 мм с байонетом DJI DL и трехосевого стабилизирующего подвеса обеспечивает существенное улучшение качества фотограмметрии.

Zenmuse P1: эффективность, точность и универсальность

Малошумящий высокочувствительный 45-мегапиксельный полнокадровый сенсор способен делать фото каждые 0,7 с, что позволяет покрыть до 3 км2 за один полет.

Механический затвор и новая система TimeSync 2.0, которая синхронизирует время между модулями на уровне микросекунд, позволяют Zenmuse P1 оцифровывать данные с сантиметровой точностью, учитывая поправки координат и ориентации в пространстве в реальном времени.

Функция Smart Oblique Capture повышает эффективность работы до 7,5 км2 в день, поскольку подвес поворачивает камеру на нужные для съемки углы автоматически, а на границах области съемки камера делает только нужные для реконструкции кадры. Продуктивность на этапе постобработки увеличивается на 20-50%.

Качество собранных данным можно проверить сразу после полета, оценив информацию о координатах и количестве отснятых кадров, а также статусе RTK и точности позиционирования.

Доступность

DJI Zenmuse L1 начнет поставляться в Украину с января 2021 года, а Zenmuse P1 — с марта 2021 года. Предзаказы на Zenmuse L1 и Zenmuse P1 уже принимает компания QUADRO.UA.