Dream Machines запускает в Украине фирменный интернет-магазин с возможностью кастомизации ноутбуков

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Известная на украинском рынке польская компания Dream Machines – один из мировых лидеров в области высокопроизводительных мобильных игровых систем и рабочих станций, официально запустила в Украине свой интернет-магазин.

Наша страна стала третьим регионом (после ЕС и США), где пользователям стал доступен фирменный онлайн-конфигуратор. С его помощью вы сможете самостоятельно собрать свой ноутбук мечты всего за несколько кликов мышью. Специалисты компании Dream Machines соберут систему для вас, произведут необходимые тестирования и в течение нескольких дней доставят её на указанный адрес.

Вместе с открытием онлайн-магазина, компания Dream Machines анонсирует доступность на украинском рынке новейших моделей игровых ноутбуков, основанных на процессорах Intel Coffee Lake Refresh 9-го поколения и революционных видеокартах NVIDIA GeForce RTX.

На выбор пользователя доступен широкий модельный ряд систем Dream Machines: от компактных и легких ноутбуков, основанных на связке процессора Intel Core i5-9300H и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050, до высокопроизводительных систем, оснащенных полноценными десктопными процессорами Intel Core i9-9900K и ускорителями NVIDIA GeForce RTX 2080 в формате MXM.

Покупатели, которые оформят предзаказ на новейшую линейку ноутбуков Dream Machines 2019 года, имеют возможность получить крутые подарки для геймеров. Также в течение месяца на всю продукцию компании действуют специальные условия доставки – независимо от формы оплаты доставка в отделения курьерской службы по Украине будет осуществлена бесплатно.

Выбрать мощный ноутбук, лучшую геймерскую мышку или совершенную игровую поверхность можно на официальном сайте – dreammachines.com.ua.