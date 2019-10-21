Ежегодная конференция по IT-безопасности UA.SC 2019 состоится 14 ноября 2019 года

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Ущерб от киберпреступности в Украине за 2018 год составляет более 25 миллионов гривен по данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА. Согласно исследованию университета Мэриленда, хакерские атаки, в среднем, происходят каждые 39 секунд. Статистика взломов ежедневно растет, а незащищенные логины или ненадежные пароли лишь увеличивают шансы злоумышленников на успех.

Киберпреступность не стоит на месте, а методы атак становятся все более изощренными. Недавно специалисты Microsoft обнаружили, что взломщики используют принтеры, как источники несанкционированного проникновения, а штаб обороны Великобритании сравнил состояние их страны с военным из-за постоянных кибератак. Несмотря на это, для каждого инцидента эксперты в области кибербезопасности генерируют свежие решения. Узнайте о новых форматах, направлениях и возможностях защиты IT на UA.SC 2019.

14 ноября в Mercure Congress Centre пройдет четвертая ежегодная конференция по IT безопасности – UA.SC 2019. Это мероприятие было создано в 2016 году для повышения уровня информационной безопасности украинского бизнеса и государственных структур. Здесь ключевые вендоры и эксперты кибербезопасности делятся опытом, демонстрируют решения и проводят воркшопы, которые будут полезными для каждого участника и его компании.

Конференция подойдет для: ИТ-директоров и директоров по ИТ-безопасности, операционных руководителей компаний, риск-менеджеров, архитекторов, специалистов информационной безопасности и разработчиков ПО.

В этом году потоки конференции будут построены вокруг самых актуальных задач информационной безопасности 2019-2020 годов: Построение SOC, Anti-fraud решения, Защита IoT.

В потоке “Построение SOC” вас ознакомят с основными компонентами и инструментами построения SOC, такими элементами как SIEM и EDR, с анализом сетевого трафика для противодействия атакам, защитой облачной инфраструктуры, автоматизацией процесса расследования инцидентов. Также в потоке будет проходить панельная дискуссия, участниками которой станут руководители IT-безопасности крупнейших украинских компаний.

Посетив поток “Anti-fraud решения”, вы сможете узнать о карточном мошенничестве и методах противодействия, новом вектором мошенничестве – Web & Mobile Banking, внутреннем мошенничестве, противодействии «отмыванию денег» AML и финансировании преступников, проблемах противодействия мошенникам в современной финансовой организации.

В потоке “Защита IoT” будет рассмотрена аналитика последних атак на промышленные сети, а также проблемы их защиты. Эксперты будут говорить про обеспечение безопасности SCADA, Smart City, методологию подхода решения проблемы защиты АСУТП и отдельно расскажут про отличия защиты IT & OT инфраструктуры.

Перед вами выступят эксперты из: Check Point, IBM, Qualys, Fudo Pam, Fidelis, Soc Prime, Trend Micro, Exabeam и других лидеров рынка IT.

Подробнее вы можете ознакомиться с мероприятием на официальном сайте.

А также вы можете узнать о последних новостях конференции в Facebook.