Made in Ukraine: украинцы, покорившие технологический мир (Часть 2)

Первая часть этого материала была о тех, кого знают даже те, кто не следит за стартап-индустрией: Grammarly в каждом браузере, Ajax в системах безопасности по всей Европе, Reface на первом месте американского App Store. Эта часть о пять компаний, которые не менее весомы, но немножко менее громкие.





Цифры говорят сами за себя, ведь все они имеют миллионы пользователей в десятках стран, сотни миллионов долларов привлеченных инвестиций или заработанных на продажах.

Александр Косован — MacPaw

Студент КПИ написал утилиту для Mac в общежитии и построил компанию, продукты которой есть на каждом пятом Mac в мире

Александр Косован никогда не планировал строить стартап. Он просто хотел, чтобы его MacBook работал быстрее. В 2008 году, учась на последнем курсе КПИ и подделываясь системным администраторомон написал утилиту для очистки жесткого диска. Показал друзьям. Те попросили: можно купить? Так и появился CleanMyMac.

Первый месяц продаж принес $4000. За первые два года было миллион загрузок, около 30% которых конвертировались в покупку лицензии за $39,95. Конкуренции практически не было, ведь разработки под macOS в Украине на то время почти не существовало, а Косован точно понимал, что болит пользователям Mac, потому что сам им и был.





«Самый большой толчок — это первые фидбэки пользователей. Когда мне начали писать, что CleanMyMac реально помогает, я понял, что это не просто код, а нечто большее. Это мотивировало завершить релиз и запустить компанию». — рассказывает Александр.

Затем пришла Apple с собственным инструментом для очистки диска. Казалось, что это конец. Но оказалось наоборот, поэтому Apple лишь подсветила проблему, а MacPaw решал ее значительно глубже. Компания не просто выжила, а выросла.

В 2016 году MacPaw сделала то, что казалось невозможным: запустила Setapp: подписной сервис доступа к целой библиотеке Mac-приложений. Фактически собственный App Store, где пользователь платит один раз и получает доступ к сотням программ. Косован сам назвал это «Netflix для приложений». Сегодня на Setapp более 230 приложений от ведущих разработчиков, и вендоры говорят, что зарабатывают на нем столько же, сколько в официальном Apple App Store.

MacPaw является редким примером бизнеса, который вырос без внешних инвестиций. Компания никогда не брала венчурных денег и осталась полностью под контролем основателя. Сегодня ее продукты установлены более чем на 30 миллионах устройств в 180+ странах. Наиболее красноречивая цифра: каждый пятый Mac на планете имеет хотя бы одно приложение MacPaw.

Косован не только основатель продуктовой компании. Вместе с бизнесменом Андреем Довженко он создал венчурный фонд SMRKкоторый первым вложил деньги в Ajax Systems и Esper Bionics (двух фигурантов первой части этого материала). То есть MacPaw не просто сама выстрелила, но и дала старт другим.

«Я никогда не строил компанию для продажи. Цель — вывести MacPaw на биржу в США. Мир сильно изменится, и мы бы хотели стать компанией, которая его меняет». — говорит Александр Косован в Forbes Ukraine.

В 2023 году офис MacPaw в Киеве пострадал от ракетного удара. Косован не эвакуировался и не перевел компанию за границу 86% команды до сих пор работает из Украины. Сейчас компания разрабатывает AI-ассистента Eney и готовится к IPO на американской бирже. Тот студент из КПИ, который хотел ускорить свой Mac, строит компанию, которая стремится к оценке в $2 млрд.

Ярослав Ажнюк, Александр Нескин, Андрей Клен — Petcube

Пес Рокки скучал дома и родилась целая индустрия pet-tech

Идея Petcube появилась из-за обычного бытового дискомфорта. У Александра Нескина (один из трех основателей, выпускник КПИ) была собака по имени Рокки. Пес скучал дома, грыз мебель и пугал соседей лаем. Нескин придумал простое решение: подключил камеру к компьютеру, прикрепил к ней лазерную указку и поставил конструкцию на двигатели. Друзья могли дистанционно играть с Рокки через сайт. Так возник прототип.

В 2012 году Нескин собрал команду. К нему присоединились Ярослав Ажнюк и Андрей Клен (тоже молодые киевские инженеры, до 25 лет). Клен взял на себя дизайн: он настоял, что устройство должно быть красивым объектомподходящим к интерьеру, а не очередной черной коробкой с проводами. Так Petcube получил свою форму куба.

В 2013 году стартап запустил кампанию на Kickstarter с целью собрать $100 000. Собрали $251 000: рекордная на то время сумма для pet-продуктов на платформе. Это не просто деньги, а подтверждение, что миллионы владельцев животных по всему миру имели точно такую же проблему, как и Нескин с его Рокки.

«У нас с самого начала была амбиция сделать бизнес глобальной значимости. Еще до момента запуска мы понимали, что у нас будет офис в Сан-Франциско». — говорит Ярослав Ажнюк для The Village Украина.

Сегодня Petcube продается в BestBuy, Amazon, Target и сетях зоомагазинов в Японии. Линейка устройств включает Petcube Cam (видеонаблюдение с ветеринарным чатом), Petcube Play (камера с лазерным указателем), Petcube Bites (камера с автоматической раздачей лакомств), а также питьевой фонтан для котов. Общий объем продаж превысил 1 млн устройств по всему миру. 80% продаж приходится на американский рынок, где проживает 85 млн владельцев домашних животных.

Petcube является первой компанией в мире, которая систематически строит нишу pet-tech: умные устройства для животных с видеонаблюдением, поведенческой аналитикой и ветеринарными сервисами. Компания также активно помогает приютам для животных и запускает благотворительные программы (включая помощь UA Animals во время войны).





«Мы начали понимать, что на самом деле меняем модель того, как люди общаются с животными». — замечает Андрей Клен, соучредитель и Chief Design Officer Petcube.

Ажнюк покинул пост CEO в 2022 году, став президентом и председателем совета директоров. Кроме Petcube, он также запустив два miltech-стартапа и организацию Spend With Ukraine — платформу для поддержки украинского бизнеса среди иностранцев. Показательно: человек, придумавший смарт-камеру для кота, теперь занимается дронами и поддержкой ВСУ.

Виктория Репа — BetterMe

Из села в Донецкой области до 150 миллионов пользователей и Forbes 30 Under 30 Europe

Виктория Репа родилась в 1992 году в маленьком селе Новобахмутовка в Донецкой области. Родители занимались собственным хозяйством, поэтому вопросы здоровья и фитнеса там не были в приоритете. Но спустя годы именно эта тема стала основа компании со 150 миллионами пользователей.

Репа окончила Донецкий университет, затем получила стипендию и поступила в Киевскую школу экономики. После обучения устроилась аналитиком в Genesis (одну из крупнейших украинских продуктовых IT-компаний). Именно там в 2016 году ей дали шанс протестировать собственную идею: линейку фитнес-приспособлений для американского рынка.





Гипотеза была проста и точна: миллионы американцев страдают от лишнего веса и ищут удобное решение в смартфоне. BetterMe предложил персонализированные программы тренировок и питания: без навязчивых тренеров, без зала, с подходом «просто открой приложение и начни». В 2018 году, за первый полный год работы, BetterMe занял первое место по количеству загрузок в США: более 20 миллионов за год.

«Бизнес для меня — духовная игра, это не про деньги, это мой способ познания мира». — говорит Виктория в Forbes.

В 2019 году Репа стала первой женщиной из Украины, которую отобрали для участия в Apple Entrepreneur Camp. В 2020 году она попала в Forbes 30 Under 30 Europe в категории «Технологии». В 2021 году выручка компании превысил $100 млн в год. Для сравнения: конкуренты-стартапы с венчурным капиталом в десятки миллионов долларов зарабатывали меньше.

Компания монетизируется через подписку: от $6 за недельный доступ до $50 за годовой премиум. Это эффективная модель, потому что у них есть 5 миллионов активные платных пользователей ежемесячно. 86% команды из 227+ сотрудников — в Украине. После начала полномасштабного вторжения BetterMe продолжала расти и получила плюс 20% в выручке и количестве людей за 2022 год.

Примечательно, что BetterMe выросла в экосистеме Genesis, но Репа настаивает на полной независимости. То есть Genesis является инвестором, но не управляет компанией. Этот нюанс важен, ведь BetterMe не просто «проект Genesis», а самостоятельный бренд с собственным видением. Репа открыто говорит, что хочет довести капитализацию компании до уровня выше, чем у Nike.





«На первый день вторжения я была уверена только в одном: если команда устоит, компания продолжит расти». — пишет Виктория Репа, в колонке для Entrepreneur.

Параллельно BetterMe активно включилась в социальные инициативы во время войны: вместе с Esper Bionics разработала программу реабилитации для ветеранов с ампутациями «Limb Loss Workouts», а также запустила программы поддержки ментального здоровья в партнерстве с ВОЗ в Украине и фондом Елены Зеленской.

Кирилл Бигай, Сергей Лукьянов, Дмитрий Волошин — Preply

EdTech-единорог из Киева. 100 000+ репетиторов, миллионы учеников, $1,2 млрд оценка

Кирилл Бигай закончил КПИ по специальности «телекоммуникационные сети», несколько лет проработал инженером в Nokia и МТС, потом пробовал себя в организации тренингов и зарабатывал по $500 в месяц. Это не вдохновляло. В 2012 году он придумал другую идею, а именно онлайн-платформу для подбора индивидуальных репетиторов для изучения языков. Стартап сменил несколько названий и форматов, прежде чем в 2013 году превратился в Preply.

Команда основателей получилась нестандартная. Бигай познакомился с Дмитрием Волошиным через общего друга, когда тот искал технического партнера. Третьего, Сергея Лукьянова, нашли в Николаеве через сеть знакомых. Три человека из разных городов и разных бэкграундовкоторые никогда раньше не работали вместе. Но общая идея оказалась сильнее расстояния.





Preply соединяет учеников и репетиторов через видеосвязь. Уроки стоят от $3 до $40 в час, охватывают более 90 языков. Модель простая и масштабируемая, ведь платформа берет комиссию с каждого занятия. Рост было стабильным, но не взрывным: девять лет попыток, ошибок и медленного продвижения. Зато когда пандемия в 2020 году перевела миллионы людей в онлайн, Preply оказалась в нужном месте в нужное время: количество регистраций в Западной Европе и США удвоилось за один месяц.

«Я всегда хотел быть независимым и строить что-то свое. Сделать действительно что-то полезное для мира», — поделился Кирилл Бигай.

За последующие годы компания привлекла $172+ млн инвестиций: от американского фонда Owl Ventures (один из крупнейших в EdTech), Horizon Capital и других. Preply открыла офисы в Барселоне, Нью-Йорке, Лондоне. В 2022 году, после начала полномасштабной войны, компания заблокировала всех репетиторов из России на платформе.

В январе 2026 года Preply привлекла $150 млн в новом раунде, что подняло ее оценку до $1,2 млрд: компания официально стала единорогомвосьмым в Украине. На платформе сегодня более 100 000 репетиторов со всего мира, миллионы учеников в десятках стран, а команда насчитывает 800 специалистов.

«Мы верим, что обучение будет эволюционировать, но человек будет оставаться в центре роста. Мы планируем строить бизнес вокруг репетиторов и использовать AI, чтобы помогать им и ученикам быть более эффективными». — говорит Кирилл.

Показательно, что Preply выбрала Барселону в качестве второго дома еще задолго до полномасштабного вторжения. Это дало гибкость компании во время войны. Но киевский офис никуда не исчез: более 65 инженеров до сих пор работают из Украины.





Антон Павловский — Headway Inc

Сжатые переводы книг и 170 млн пользователей. Черкасец строит EdTech-единорога с прицелом на IPO

Антон Павловский родился в 1985 году в Черкассах, окончил Национальный авиационный университет по специальности «Информационные технологии». Но первые семь лет после университета провел не в IT, а в финансовом анализе.





Его довольно поздний старт в технологическом бизнесе произошел в 2014 году, когда он пришел в Genesis IT-аналитиком. Вырос до продакт-менеджера, руководил несколькими проектами. Один из них (дейтинг-приложение Convo) провалился. Но именно в тот момент Павловский наконец понял, какую проблему хочет решать.

Идея Headway проста и точна, ведь большинство людей хотели бы читать больше полезных книг, но не имеют на это времени. Решением были качественные сжатые переводы в формате 15-минутного чтения, с геймификацией, чтобы не бросать на полпути. Павловский запустил первое приложение в 2019 году в рамках Genesis. Стартовые инвестиции составили менее $5 млн. Возврат оказался кратным.

Уже в 2021 году Headway слился с другим проектом Genesis — Impulse, приложением для тренировки мозга через короткие игры. С 2023 года объединенная компания отделилась от Genesis и стала независимой. Сегодня Headway Inc является экосистемой из пяти приложений, в том числе Nibble (микроуроки по разным темам) и Impulse (тренировка памяти и концентрации). 50% загрузок приходится на американский рынок.





«Для меня важна связь с Украиной. Мы строим европейский единорог, ведь Украина — европейская страна. Украинская команда создает продукты номер №1 в мире, получает международные награды и запускает новые проекты», — говорит Антон Павловский в интервью (2024 год).

Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, Павловский эвакуировал более 300 человек: всю команду и их родных. Компания не остановила работу ни на день. Парадокс: именно с началом войны Headway переживший самый быстрый рост. За первый год полномасштабного вторжения выручка удвоилась: Forbes оценивает ее в $40-50 млн. За 2023 год, по данным приближенных к компании людей, она превысила $100 млн.

По состоянию на апрель 2026 года Headway Inc имеет более 170 млн пользователей в пяти приложениях. В апреле 2025-го журнал Time поставил компанию на четвертое место в мировом рейтинге EdTech. Осенью 2025-го американский Forbes оценил Headway в $720 млн после привлечения инвестиций от Bullhound Capital (фонда, ранее инвестировавшего в Spotify, Klarna и Unity). Параллельно в компанию вложился Horizon Capital. Это был первый внешний раунд за всю историю компании: до этого Headway росла исключительно на собственных доходах и стартовом капитале Genesis.

«В нашем фокусе остается запуск новых проектов и создание рабочих мест для украинцев», говорит Павловский в Forbes.

Цель — IPO. Павловский открыто об этом говорит: компания хочет выйти на биржу до 2029 года. Для подготовки уже проведен ребрендинг: теперь официальное название Headway Inc (сокращенно: HI). Є офисы в Киеве, Варшаве, Никосии, хабы во Львове и Ивано-Франковске, недавно открыли офис в Испании. Это один из самых быстрых кейсов роста в украинском EdTech. И, похоже, далеко не финальный раздел.





Пять компаний и одна закономерность

Мы увидели пять совершенно разных бизнесов: приложение для Mac, камера для домашних животных, фитнес-платформа, EdTech-маркетплейс и приложение для микрообучения. Это разные ниши, модели монетизации и траектории роста, но если попытаться найти общее, то оно есть.

Ни один из этих продуктов не родился из большой инвестиции. Косован писал CleanMyMac в общежитии Нескин собирал прототип для пса дома. Репа тестировала идею в Genesis с минимальным бюджетом. Бигай годами менял форматы, прежде чем нашел правильный. Павловский запустил Headway за менее чем $5 млн и получил 170 миллионов пользователей.

Все они с самого начала ориентировались на глобальный рынок, и все они, даже те, у кого были офисы в США или Барселоне, сохранили часть команды или производства в Украине. Не потому что дешевле, а потому что это их люди.