“HyperX Style”: игровой бренд HyperX персонализирует геймерские девайсы

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Производитель высокотехнологичных геймерских устройств запустил проект “HyperX Style” для геймеров с возможностью создать собственный стикер с никнеймом.

Новая платформа создана для обладателей игровой периферии бренда HyperX, желающих выделяться среди других игроков. Теперь настоящие геймеры могут заявить о себе еще ярче, добавив игровым девайсам индивидуальности именным стикером. Для того, чтобы персонализировать свои игровые клавиатуры и гарнитуры, необходимо зайти на платформу HyperX Style, пройти регистрацию, выбрать понравившийся дизайн, указать никнейм и адрес доставки.

Свои девайсы от HyperX уже прокачали именными стикерами киберфутболист Евгений «Yozhyk» Мостовик, многократный чемпион мира по CS 1.6 Арсений «ceh9» Триноженко, профессиональный киберспортсмен Данил «Dendi» Ишутин и известный украинский блогер Киевстонер.

Для участия в акции необходимо приобрести на сайте rozetka.com.ua клавиатуру или гарнитуру с акционной отметкой в период с 12 августа 2019 года по 12 октября 2019 года, и пройти регистрацию, подтвердив покупку кассовым чеком на сайте в течении 30 дней с момента приобретения игрового девайса.

Подробную информацию о проекте можно узнать по ссылке:

https://hyperx.gg/HyperXStyle

HyperX® — подразделение по производству высокопроизводительной продукции компании Kingston Technology, ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных. Благодаря 15-летнему опыту разработки высокоскоростных модулей памяти, твердотельных накопителей, гарнитур, клавиатур, мышей, USB-накопителей и ковриков для мыши, HyperX стал синонимом высочайшей производительности, исключительного качества, современного дизайна и безупречной надежности.

Продукция HyperX — это выбор профессиональных геймеров, любителей современных технологий и повышения тактовой частоты: она отвечает самым строгим требованиям и изготовлена с применением лучших в своем классе компонентов для того, чтобы пользователи этой продукции могли получить максимум возможностей.

Подробнее о компании можно узнать на сайте www.hyperxgaming.com.