iOn представляє MacBook Air на M1 — безшумний ультрабук з нереальною продуктивністю





У 2020 році Apple зробила революцію: випустила MacBook Air на чіпі М1.

М1: маленький, але дуже потужний

Раніше на Mac встановлювалося кілька чипів. Кожен з них відповідав за окремі компоненти: пам’ять, графіку, контролери введення-виведення і т.д. А з виходом М1 все, що раніше залежало від різних чіпів, тепер інтегровано в один. Найшвидший і просунутий з усіх, що коли-небудь були.

Такий рівень інтеграції забезпечує неймовірну потужність і швидке виконання операцій. А ще приголомшливу енергоефективність: новий Mac працює до 18 годин без підзарядки!

8-ядерний процесор на М1 раціонально розподіляє навантаження. Складні завдання дістаються ядер продуктивності, а прості, на зразок веб-серфінгу і перегляду фільмів, — ядер ефективності. Тому ноутбук так довго тримає батарею. У порівнянні з попереднім поколінням комп’ютерів на процесорі Intel, MacBook Air на М1 працює до 3,5 разів швидше. Він прокидається миттєво, як iPhone або iPad, а додатки запускаються швидше, ніж встигаєш прибрати курсор з іконки.

В М1 вбудований найшвидший в світі графічний процесор для ПК. Тепер працювати з графікою стало ще зручніше. Lightroom, Photoshop, Final Cut Pro і інші додатки працюють бездоганно. А ігри зі складною графікою з Apple Arcade просто літають.

Завдяки 16-ядерній системі Neural Engine швидкість машинного навчання зросла до 9 разів. Комп’ютер моментально розпізнає, що ви диктуєте, вміє відрізняти сміх від оплесків на аудіо і знаходить вас або ваших близьких на фото.

Яскравий екран

Якісний дисплей — важлива умова для тих, хто багато працює за комп’ютером. І життєва необхідність для всіх, хто має справу з графікою: дизайнерів, фотографів, художників, відеомонтажерів та інших фахівців.

MacBook Air на М1 оснащений дисплеєм Retina з розширеним колірним охопленням (Р3) і роздільною здатністю 2560х1600 точок. Максимальна яскравість 400 ніт і покриття антивідблиску дозволяють працювати навіть під яскравим сонцем. А для того, щоб під час роботи за комп’ютером ваші очі менше втомлювалися, передбачена технологія True Tone. Вона автоматично регулює температуру дисплея в залежності від освітлення.

Зручна клавіатура

Коли часто і багато друкуєш, клавіатура стає продовженням пальців. Програмісти, журналісти, SMM-менеджери, копірайтери і інші люди, чиє життя пов’язане з текстом, зрозуміють. MacBook Air M1 оснащений «ножничною» клавіатурою Magic Keyboard: м’який і тихий хід клавіш, приємні клацання і м’яка віддача. Мова перемикається клавішею Fn — на ній тепер намальований глобус. Все просто і звично, як на iPhone.

Вбудований трекпад з підтримкою жестів повноцінно замінює мишку — це ще один плюс на користь ергономіки.

Ніяких вентиляторів — тільки тиша

Apple вдалося неможливе: зробити потужність зверхкомпактною. Розміри MacBook Air дозволяють носити його з собою і не відчувати незручностей. Товщина 13-дюймового ноутбука — 1,61 см в області шарніра, а вага — всього 1,29 кг. Цей Mac ідеально поміщється в ручну поклажу. Його зручно тримати у висячому положенні і на колінах.

Новий MacBook не гріється і не шумить, адже в ньому немає вентиляторів. З тим теплом, що виробляє система, справляється алюмінієвий тепловідвід. Безшумність техніки особливо важлива, якщо ви працюєте зі звуком. Або вважаєте за краще працювати в умовах, коли ніщо не відволікає від справи.

P.S.: MacBook Air на чіпі M1 — це покупка з розрахунком на перспективу. У продуктивності цей девайс може дати фору багатьом ноутбукам з професійної лінійки. І, на відміну від них, він тонкий, легкий і довго працює без підзарядки. Друкуйте тексти, працюйте з графікою, відео, звуком або кодом — MacBook Air на М1 створений, щоб вирішувати ваші завдання.

Де купити?

18 травня в ТРЦ Retroville у Києві відкривається другий магазин мережі iOn. На честь відкриття з 18 по 23 травня на MacBook Air М1 буде діяти спеціальна ціна. Гарантовано придбати ноутбук за зниженою вартістю зможуть покупці, які оформлять попереднє замовлення в період з 11 по 18 травня. Залишити заявку можна на сайті ion.ua.

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